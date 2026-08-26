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Общество 26 августа 2026 12:00

В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

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Кардионагрузки, то есть повышение частоты пульса, могут нанести урон здоровью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий кардиологическим отделением РКБ Татарстана Альберт Гильманов.

«Еще со школы мы знаем, что если пульс находится в значениях 50-60, то сердце максимально хорошо снабжается кровью. Чем выше пульс, тем меньше крови приходит к самому сердцу. Мы не ведем речь о кардиотренировках. Наоборот: повышение пульса выше 100 может провоцировать сердечные болезни. Если человек заходит на нагрузку с исходным пульсом в 90, который может повыситься до 140, это чревато последствиями», – рассказал врач РКБ.

Из-за ускорения сердечных сокращений повышается артериальное давление, человек может потерять сознание, у него возникает спазм сосудов. Если сосуды не выдержали и надорвались, то это повлечет тромбообразование, а в дальнейшем – инфаркт или инсульт.

#РКБ Татарстана #кардиология #Здоровье #медицина
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