Татарстанстат проведет комплексное наблюдение условий жизни населения осенью

С 10 сентября по 9 октября Татарстанстат проведет новое исследование условий жизни населения. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин.

«Комплексное наблюдение условий жизни населения – выборочное обследование, которое Росстат проводит каждые два года во всех регионах России. Сотрудники Татарстанстата опрашивают семьи, чтобы собрать развернутые данные об их жизни. Исследование проводится, чтобы получить объективную картину реальных условий, в которых живут люди. Оно охватывает широкий круг вопросов: от характеристик жилья и уровня доходов до доступности образования, здравоохранения и других социальных услуг, а также общей удовлетворенности жизнью», – рассказал он.

В этом году очередной этап исследования пройдет с 10 сентября по 9 октября. Сотрудники Татарстанстата – специально подготовленные интервьюеры – опросят 1 377 домашних хозяйств. Опрос охватит 28 муниципальных образований Татарстана, включая крупные города – Казань и Набережные Челны. Татарстанстат просит жителей республики принять участие в наблюдении: уделить немного времени и откровенно ответить на вопросы анкеты. Участие поможет выявить реальные проблемы, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни.

Подробнее о результатах предыдущего исследования читайте в материале «Татар-информа».