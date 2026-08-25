Цветочная «Акварель» и скачки: что ждет челнинцев в День республики

Набережные Челны 30 августа присоединятся к празднованию Дня Республики Татарстан. В городе организуют концерты, спортивные соревнования, творческие площадки и фестиваль цветов «Акварель-2026». В этом году программа пройдет также в рамках 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ.

Главные конкурсные события фестиваля «Акварель-2026» развернутся в парке «Прибрежный». В этом году участники посвятят свои цветочные композиции двум юбилейным датам города. Свои работы представят профессиональные цветоводы, организации и жители. Среди конкурсов – «Лучший цветник», «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Лучший двор многоквартирного дома» и «Цветущий дом».

Отдельное внимание уделят объемным композициям из цветов. Их площадь должна составлять не менее 100 кв. метров. Для оформления участники смогут использовать живые цветы, деревья, кустарники, декоративные элементы, скульптуры и малые архитектурные формы. Также в программе – картины из цветов, конкурсы «Вертикальный огород» и «Зеленая стена». Победителей всех конкурсов наградят в завершение фестиваля.

На городском ипподроме 30 августа пройдут соревнования по корэшу с участием более 150 юных спортсменов и конно-спортивные состязания, в которых выступят более 50 всадников. Зрителям покажут скачки и показательные выступления наездников.

Там же пройдет концерт «Наш дом Татарстан» с участием солистов Дома дружбы народов «Родник». Артисты представят программу, посвященную многонациональной культуре республики.

На набережной имени Габдуллы Тукая состоится концерт «Цвети, моя Республика». Коллективы Дворца культуры «Энергетик» исполнят народные и современные композиции.

Еще одна праздничная площадка будет работать на бульваре Энтузиастов с 13:00. Здесь организуют выставку репродукций «Край, где живет вдохновение», викторину о Татарстане, экскурсию по скульптурным композициям Ильдара Ханова, конкурс рисунков на асфальте, фотозону и мастер-класс по созданию костюмов народов России.

В 14:30 на набережной имени Фикрята Табеева состоится патриотический флешмоб «Мой Татарстан, ты лучше всех!». Участники развернут большой флаг республики и вместе исполнят гимн Татарстана. Гостям праздника раздадут ленточки с триколором республики.

Спортивную программу завершит шахматный турнир «Лига Блиц – РТ», который пройдет в спортивной школе «Этюд». За звание лучшего шахматиста города будут бороться 40 участников.

Праздничные мероприятия начнутся еще 28 августа. На бульваре Энтузиастов выступят артисты и воспитанники Детской школы искусств №13, для детей проведут мастер-класс по изготовлению открыток и конкурс рисунков на асфальте. На площади ДК «КАМАЗ» пройдет концерт проекта «Арт-площадь», а на площади ДК «Энергетик» – вечерняя концертная программа с песнями, танцами и инструментальными номерами.

Праздничной программе предшествовал Камский полумарафон, который прошел 23 августа. На старт вышли более 1 тыс. любителей бега. Для детей была предусмотрена дистанция 1 км, для взрослых – 7 и 21,1 км.

Кроме того, 10–18 августа в городе прошел конкурс по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению территорий. А 28 августа назовут победителей конкурсов среди тех, кто ежедневно отвечает за чистоту и благоустройство города, – «Лучший дворник», «Лучший сантехник» и «Лучший озеленитель».