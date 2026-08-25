«Главное – это люди»: в Зеленодольске прошло заседание Клуба кадровиков

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске в Центре культурного развития состоялось четвертое заседание Клуба кадровиков «Главное – это люди». Мероприятие стало продолжением проекта Электронной доски почета, созданного по Указу Раиса РТ. Центральной темой обсуждения стала поддержка участников и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что заседание клуба в городе трудовой доблести совместили с заседанием рабочей группы по трудоустройству участников СВО.

«Сегодня это одни из главнейших вопросов, куда возвращаются наши ребята, где они будут трудоустроены, как они будут адаптированы, какие программы поддержки предлагают сегодня кадровые службы и работодателю, и тем, кто сегодня демобилизуется, кто возвращается к мирной жизни», – сказала Зарипова.

Согласно сообщению, по нацпроекту «Кадры» в Татарстане действуют 90 обучающих программ, из них 9 – для участников СВО – от инструктора по ЛФК до оператора БПЛА. В этом году обучение прошли более 140 участников СВО.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев подчеркнул, что клуб кадровиков – своевременная инициатива Минтруда РТ.

«Клуб кадровиков – инициатива Министерства труда, занятости и социальной защиты республики – очень своевременная. У нас концентрация крупных, оборонных предприятий, в то же время много и других бизнесов. Важно было посмотреть на наших коллег, на новые молодые предприятия, которые вливаются в нашу большую семью района для того, чтобы появлялось наставничество», – рассказал Афанасьев.

Депутат Госдумы Руслан Гаджиев отметил, что в Татарстане системно налажена работа по адаптации участников СВО. Особо он выделил Электронную доску почета.

«Сегодня чествование человека труда вышло на новый уровень. Создание Электронной доски почета в Татарстане – очень позитивная инициатива. Те люди, кто внес вклад в развитие района, республики, страны – их должна знать вся страна, особенно подрастающее поколение, потому что это один из элементов патриотического воспитания», – заявил Гаджиев.

В завершение встречи 34 лауреата получили свидетельства Электронной доски почета РТ. На ресурсе gordost.tatar.ru размещены имена почти 15 тыс. татарстанцев из разных сфер.