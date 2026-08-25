Ольга Павлова поддержала инициативу ГД по возвращению школьных дежурств

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В Госдуме РФ хотят вернуть в школы обязательные дежурства и уборку классов. Доктор педагогических наук Ольга Павлова поддержала эту инициативу и отметила, что смысл дежурств – не в уборке, а в том, чтобы заново «сшить ткань школьного социума». По её мнению, речь идёт не о том, чтобы «вернуть как было», а о том, как сегодня воспитать в детях ответственность, не превратив процесс в мучение.

«За последние 15–20 лет в головах у многих укрепилась простая формула: «моя парта – моя крепость», а за всё остальное отвечает кто‑то другой. В итоге выросло поколение, которое привыкло потреблять, а не участвовать. Некоторые школы работают в две‑три смены, и техперсонал не успевает за всем уследить. Проветрить кабинет или вытереть доску – простые задачи. Дежурства помогают вернуть понимание: школа – это общее пространство, и каждый в нём не гость, а хозяин», – считает Ольга Павлова.

Также она отметила, что некоторые родители жалуются, что дети растут «белоручками», и при этом хотят, чтобы навыки порядка прививала школа, а не семья. Получается, дежурства отвечают и этому социальному запросу. Но, по её мнению, задачи для дежурных должны соответствовать возрасту.

Ученики начальных классов вполне могут полить цветок, раздать карандаши, протереть доску – и ребёнок будет чувствовать, что ему доверяют, заявляет Павлова. С 5‑го класса дети могут уже полноценно дежурить по школе: в коридорах, столовой, на входе. Но есть один нюанс: дежурство не должно быть «повинностью». Нужно объяснять его смысл и давать право голоса – пусть ученики предлагают, как улучшить процесс. Старшеклассникам уже можно доверить координацию: распределить задачи среди младших дежурных, следить за графиком, вести учёт. Это уже элементы лидерства и даже профориентации.

«Дети выполняют только лёгкие и безопасные задачи. Мытьё полов и окон – задача техперсонала. Лучшее время для дежурства – за 20–30 минут до начала уроков. Тогда у детей ещё много энергии, есть настроение «встретить своих», нет усталости. Задачи простые, но нужные: проверить сменку, подготовить кабинет, раздать тетради», – подчеркнула Ольга Павлова.

По ее словам, школьное дежурство будет работать эффективно благодаря чётким стимулам. В Москве, Казани и Казахстане баллы за работу идут в портфолио и помогают поступить в дальнейшем в профильные классы. В Беларуси лучших дежурных поощряют привилегиями: они могут первыми уйти на каникулы или обедать без очереди. В Москве и Татарстане развивают «сервисные отряды»: под кураторством советников по воспитанию дети помогают с навигацией, встречают гостей и работают в библиотеке. Учителя также мотивируют детей отменой домашнего задания или дополнительными пятёрками. Статус «администратора дня» с рацией и бейджем повышает самооценку подростка, а командные награды вроде «Кубка чистоты» сплачивают класс.

«Чем больше у детей будет самостоятельности, тем меньше сопротивления. Пусть классы сами выбирают вид дежурства: библиотека, столовая, вход, спортзал. Ну и, конечно, родителям нужно разъяснять, что дежурство развивает эмоциональный интеллект, эмпатию к чужому труду и готовит к взрослой жизни. Главный барьер часто не в детях, а в родительских установках вроде „мой ребёнок не слуга“», – резюмировала Ольга Павлова.