Инфляция застряла на 7,3%: почему рост цен в Татарстане не спешит замедляться

Годовая инфляция в Татарстане в июле выросла незначительно, всего до 7,3% с июньского всплеска до 7,26%. Это снова выше, чем и по РФ (5,98%), и по ПФО (6,41%). Причины – продолжение роста цен на топливо, который был компенсирован снижением в услугах. О трендах лета – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





По данным Татарстанстата, рост цен в июле в Татарстане замедлился до 0,74% к июню после разгона до 1,11% в первом месяце лета (тогда – к маю)

Фото: © «Татар-информ»

В июле месячный рост цен в Татарстане замедлился до 0,74%

По данным Татарстанстата, рост цен в июле в Татарстане замедлился до 0,74% к июню после разгона до 1,11% в первом месяце лета (тогда – к маю). Схожими темпами цены в республике росли в марте этого года и, кстати, в июле 2025-го.

В продуктах питания и услугах динамика месячной инфляции в прошлом месяце замедлилась в два раза – до 0,56% и 0,66% с 1,1% и 1,22% в июне соответственно. В непродовольственной же рознице месячный прирост остался на июньском уровне – 1,01%.

С исключением сезонности цены в Татарстане в июле выросли меньше, чем в июне, на что, по данным Нацбанка РТ, «отчасти повлияло расширение предложения на отдельных товарных рынках».

В целом по России цены в июле выросли на 0,54% (в июне – на 0,87%). Более высокую месячную динамику в Татарстане в Нацбанке РТ объяснили так же, как и месяцем ранее, – более заметным, чем по стране, ростом цен на зарубежный туризм, обусловленным «высокой потребительской активностью жителей республики».

В то же время снова меньше, чем по РФ в среднем, в республике подорожало топливо – на 4,72% к июню и на 25,4% в годовом выражении (по РФ только бензин, по данным Росстата, подорожал за год на 25,93%).

«В Татарстане больше станций крупных вертикально интегрированных компаний, которые имеют возможность перераспределять поставки и сглаживать ценовую политику», – отметили в регуляторе. Что особенно важно в условиях «временного снижения объемов производства нефтепродуктов из-за ремонтов на некоторых НПЗ страны» на фоне обычного для июля высокого спроса.

Заметно выросли цены на сахар и стоимость жилищных услуг

В продуктовой рознице заметнее всего за месяц выросли цены на сахар – на 7,64% к июню, что во многом связано с сезонностью и циклом производства. Так, в Татарстане уборочная кампания сахарной свеклы в прошлом месяце еще не началась, переработчики только готовились принять поставки нового урожая, поэтому в торговых сетях преимущественно распродавали сахар из прошлогодней свеклы. За год этот стратегический продукт, кстати, подорожал тоже очень сильно – на 19,55%.

На удорожание мяса птицы (в годовом выражении – на 15,72%, в месячном Нацбанк РТ данных не опубликовал) повлиял рост расходов птицефабрик, в том числе на упаковку, логистику, корма и ветеринарные препараты. Частично это, видимо, отразилось и на росте стоимости всех мясопродуктов (на 2,65% за месяц и на 10,17% за год).

Яйца, в годовом выражении подорожавшие уже на 22,13%, третий месяц подряд в республике дешевели Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В то же время яйца, в годовом выражении подорожавшие уже на 22,13%, третий месяц подряд в республике дешевели – в июле они даже стали лидером по этому параметру, сдав сразу на 10,69%. Причина все та же – традиционный для теплого времени года рост объемов их производства.

В «непродах» продолжали дорожать печатные издания (за месяц на 1,49%, за год уже на 10,65%): производители и ретейлеры переносили в цены возросшие расходы, в том числе на бумагу, краски и логистику. А из-за летнего ослабления рубля выросли цены на смартфоны и беспроводные наушники, хотя по сравнению с июлем 2025-го эти товары все равно стоили дешевле на 2,19% и 14,62% соответственно.

По той же причине – уже в сегменте услуг – подорожали и поездки за рубеж (за год отдых за границей прибавил в стоимости на 6,16%). Жилищные же услуги (без учета аренды квартир) скакнули на 22,11% из-за повышения с 1 июля тарифов на содержание жилья. «Не сдаются» в этом плане и другие услуги, особенно бытовые и медицинские, – спрос на них отличается низкой эластичностью, а напряженность с кадрами сохраняется, что «давит» на издержки организаций.

В сегменте услуг подорожали поездки за рубеж (за год отдых за границей прибавил в стоимости на 6,16%) Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Годовая инфляция в Татарстане в июле осталась на уровне июня

Годовая инфляция в Татарстане в июле фактически осталась на уровне предыдущего месяца – 7,3% вместо 7,26%. По России в целом показатель изменился на те же 0,04 п. п., но в минус, с 6,02% до 5,98%.

Строго говоря, все должно было выглядеть лучше, ведь из расчета годовой инфляции «вышла» прошлогодняя июльская индексация коммунальных тарифов (что, по данным ЦБ, дало минус 0,77 п. п. к июньскому значению). Но приятный глазу «технический» эффект был почти полностью «перекрыт» увеличением цен на другие товары и услуги, в первую очередь на нефтепродукты, овощи и фрукты, а также мясопродукты.

Неудивительно, что, по данным ЦБ, месячный (текущий) прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год в июле остался высоким – 11,6% (в июне – 11,4%). При этом в ценах широкого круга товаров и услуг начали проявляться и косвенные эффекты топливного шока – через перенос транспортных издержек, возросших из-за ускоренного удорожания бензина и дизеля.

Помимо этого, повышенными темпами и по РФ в целом продолжили дорожать сахар и мясопродукты. А овощи и фрукты в июле подешевели, но слабее, чем обычно в этом месяце, добавили в регуляторе. Тем не менее показатели устойчивого роста цен оставались заметно ниже общего прироста ИПЦ, хотя ценовое давление в этой части инфляции и повысилось. Кроме вторичных эффектов от ситуации на топливном рынке дополнительным фактором стало ослабление валютного курса в июне – июле (после укрепления в апреле – мае).

Однако хотя ускорение приростов цен наблюдалось по широкому кругу товаров, многие все же дорожали темпом ниже целевого для ЦБ уровня в 4%. К примеру, средний прирост цен на непродовольственные товары (без нефтепродуктов) в июле составил 3,5%. Правда, на продовольствие (без овощей, фруктов и мясопродуктов) – уже 5,4%. А на услуги (без ЖКУ) – 6,8% (впрочем, в июне он взлетал до 11,6% из-за разового повышения стоимости связи).

Овощи и фрукты в июле подешевели, но слабее, чем обычно в этом месяце Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Снижение инфляции в топливном сегменте приостановилось

Стабилизация динамики годовой инфляции в июле «пока не выглядит устойчивой, так как в значительной степени обеспечена разовыми факторами (коррекцией цен на топливо), а сезонное снижение цен пока имеет точечные проявления», заявили в ПСБ. К тому же «индексация коммунальных тарифов внесет заметный положительный вклад в ускорение годовой инфляции в октябре», предупредили в ЦБ.

К 17 августа общий ИПЦ по России вырос символически – до 6,13%, хотя Росстат в течение нескольких недель фиксировал слабую дефляцию. При этом, по данным Райффайзен банка, впервые за несколько недель приостановилось и снижение цен в топливном сегменте – на отметке 23,8% в годовом выражении.

Ранее дезинфляция там была в основном «связана со снижением цен в особо проблемных местах – на АЗС независимых производителей, где был существенный ценовой разрыв с АЗС вертикально интегрированных компаний, а также в регионах, где ситуация была особенно чувствительной». «По мере улучшения процессов там запас быстрой дезинфляции снизился», – объяснили в банке.

Но на ситуацию с топливом влияют и другие обстоятельства. Во-первых, объемов импортных нефтепродуктов пока может быть просто недостаточно для перекрытия спроса (особенно в высокий сезон августа). Во-вторых, продолжаются и удары БПЛА. «В-третьих, снижение объемов биржевых продаж (это основной канал для независимых АЗС, доля которых очень велика), а также прочие факторы», – отметили в Райффайзен банке.

По данным Райффайзен банка, впервые за несколько недель приостановилось и снижение цен в топливном сегменте – на отметке 23,8% в годовом выражении Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ПСБ в этих условиях настораживающим считают рост базовой инфляции, описывающий устойчивые компоненты ценовой динамики (без учета тарифов, бензина, плодоовощей и т. д.). По РФ показатель вырос в июле до 5,22% против 5,02% в июне (и минимальных с 2023-го 4,9% в мае), в Татарстане – до 6,49% с 6,07%, что, возможно, «отражает проявление вторичных инфляционных рисков от реализовавшихся в последние месяцы шоков со стороны предложения».

Поскольку именно базовую инфляцию регулятор рассчитывает удержать на уровне целевого таргета во втором полугодии 2026-го, «такой рост противоречит целям ЦБ и ставит под сомнение наличие пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки», считают в ПСБ.

А вот в Райффайзен банке уверены, что базовая инфляция в целом остается стабильной, а значит, «массовых эффектов» роста топливных цен на широкий круг товаров по-прежнему пока не случилось. «Ситуация в сегменте плодоовощной продукции ухудшается как из-за погодных факторов, так и из-за роста стоимости топлива, однако в условиях приоритизации распределения топлива (АПК в числе первых в списке) вероятно улучшение ситуации и в этом сегменте», – считают в банке.

На опорном заседании 24 июля ЦБ снова снизил «ключ» на 25 б. п., до 14% Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Будет ли пауза в снижении ключевой ставки?

Ключевой вопрос, над которым до предстоящего 11 сентября очередного заседания Банка России с усердием, достойным лучшего проявления, будут камлать аналитики, – продолжит ли регулятор плавное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), стартовавшее с июня прошлого года, пусть и малыми шагами (по 25 б. п.), или же возьмет паузу.

Напомним, на опорном заседании 24 июля ЦБ снова снизил «ключ» на 25 б. п., до 14%. Но повысил прогноз до 14,5–14,6% на конец этого года (с 14–14,5% в предыдущем прогнозе), что допускает как сохранение ставки на нынешнем уровне, так и ее снижение до 13%. Впрочем, в настолько счастливое развитие событий мало кто верит; большинство экспертов считает, что ЦБ 11 сентября оставит ставку на нынешнем уровне.

Тем более что следующее уточнение макропрогноза Банка России ожидается на опорном заседании в октябре, когда будут известны параметры законопроекта о федеральном бюджете. Сейчас бюджетная политика на трехлетнем горизонте выглядит для регулятора излишне стимулирующей, а больший бюджетный импульс потребует и большей осторожности при смягчении ДКП.

Инфляцию по итогам года в Банке России теперь ожидают на уровне 6–7% (вместо близких к таргету 4,5–5,5% ранее). В ПСБ в будущее смотрят еще более консервативно, напоминая о рисках для курса рубля и о «заметном усилении инфляции осенью (индексация тарифов, шоки предложения, высокие инфляционные ожидания и т. д.)». К тому же инфляционные ожидания населения в августе хоть и снизились с 14,7% до 13,7%, но все еще остались вблизи пиков последних четырех лет.

На этом фоне поведение регулятора кажется предрешенным. И бизнесу это ожидаемо не нравится. Глава РСПП Александр Шохин заявил 22 июля, что сохранение ключевой ставки на текущем уровне «может создать риски «осенних банкротств» из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике». А вице-президент РСПП Александр Мурычев опубликовал целое заявление, в котором предложил вообще пересмотреть целевой для ЦБ таргет. И вернуться к поиску «более взвешенного баланса между контролем инфляции и восстановлением деловой активности».

«Экономике необходимы условия, при которых снижение инфляции не будет достигаться ценой инвестиционного спада и сжатия внутреннего спроса», – добавил Мурычев. Однако главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах уверен, что максимально «ястребиная» позиция ЦБ вряд ли изменится, по крайней мере до тех пор, «пока не будут заметны бюджетная стабилизация и устойчивое снижение инфляционных ожиданий». А это значит, что снижение ключевой ставки будет продолжаться крайне медленным шагом. «Это осложняет возможность для возобновления экономического роста не только в этом, но и в следующем году. За низкую инфляцию платить будут все, причем долго и дорого», – отрезал Табах в авторской колонке для «Суверенной экономики».