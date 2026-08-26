В татарском ТЮЗе покажут спектакли «Алмачуар» и «Белый пароход» Заббарова

Татарский ТЮЗ им. Габдуллы Кариева открывает 39-й театральный сезон. О премьерах и фестивалях сезона руководители театра рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Во-первых, наша самая главная задача – это спектакли. Будучи театром юного зрителя, мы работаем с детьми и подростками, и эта работа не из легких. Сегодня работа с молодежью – одно из самых сложных направлений», – рассказал на пресс-конференции директор театра Ильнур Гайниев.

25-26 сентября состоится долгожданная премьера спектакля «Белый пароход» по произведению Чингиза Айтматова. Режиссер – Айдар Заббаров. Автор инсценировки – Резеда Губаева, художник – Булат Ибрагимов, художник по свету – Ольга Окулова.

В декабре ожидается премьера спектакля «Белый волк» по татарской народной сказке. Режиссер и автор инсценировки – Наталья Пахомова из Московского театра кукол. Автор сценографии – Макар Максимов.

В этом сезоне ожидается и премьера спектакля «Драгоценная» (драматург Лилия Шакирова, режиссер Булат Гатауллин). Постановка является продолжением семинара-интенсива по современной драматургии «Как написать пьесу за 3 дня». Благотворительный фонд «Татнефть» выступит в качестве благотворителя и партнера.

Ожидается выпуск бэби-спектакля о круговороте воды в природе «Приключения Капельки» (режиссер Эльдар Гатауллин, художник Юлия Кораблева).

Главный режиссёр театра Ренат Аюпов в этом сезоне готовит премьеру по мюзиклу азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова «Аршин Мал-Алан». Режиссер описывает жанр спектакля как «камерный мюзикл» в формате квартирника.

«В этом спектакле есть нафталин, на нем скопилось очень много пыли, от этого придется избавиться. Если это квартирник, где Гульчохра (главная героиня мюзикла – прим. Т-и) собирает своих друзей, нам нужны современные диалоги, чтобы склеить классику и современность, и их напишет Раиль Сафин», – рассказал Аюпов.

Напомним, другую пьесу Раиля Сафина в этом сезоне ставят в театре Камала – это «Мост» от режиссера Фарида Бикчантаева. Музыкой в спектакле занимается Радиф Кашапов, он будет адаптировать азербайджанские мугамы для молодого зрителя. Поставят спектакль в следующем году, во второй половине 39-го театрального сезона.

В этом сезоне также хотят обновить три спектакля: «Питер Пэн» с новыми артистами на главных ролях, «Удивительное путешествие кролика Эдварда», а к грядущему 140-летию Галимджана Ибрагимова вернется «Алмачуар».

«В нашем театре ставили 20 лет назад «Алмачуар». Это будет не просто обновление или возвращение, а создание спектакля заново – «Алмачуар 2.0», история после. Мальчик вырос и вернулся в родную деревню, чтобы пережить эту историю еще раз», – рассказал Аюпов об «Алмачуар».

К труппе в этом сезоне присоединилась актриса Айсылу Гайнанова, в этом году окончившая Казанское театральное училище.

В этом сезоне аксакалу татарского ТЮЗ Нуриахмету Сафину исполняется 80 лет. В честь юбиляра ожидается ряд мероприятий, в том числе постановка «Белого парохода», в котором Сафин исполнит главную роль.

Ожидается участие и в фестивалях. 19 сентября спектакль «Жизнь» (режиссер Елена Музеева, Альбина Нугманова) участвует в Х Международном театральном фестивале в городе Смоленск.

Спектакль «Гульчачак» (реж. Булат Гатауллин) был включен в афишу II Международного фестиваля «Пермская Фантасмагория». Показ ожидается 6 октября в Пермском театре «У Моста».

Спектакль «Молчание» (реж. Виктория Печерникова) станет участником VIII Межнационального театрального фестиваля «Сообщение», который пройдет в городе Кудымкар Пермского края с 16 по 23 октября.