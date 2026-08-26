Врач РКБ: На Универсиаде 2013 мы выявляли болезни сердца у иностранных атлетов

Во время Всемирной летней Универсиады 2013 в Казани татарстанские врачи впервые диагностировали болезни сердца у многих иностранных спортсменов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий кардиологическим отделением РКБ Татарстана Альберт Гильманов.

«Во время Универсиады мы столкнулись с тем, что много иностранных спортсменов, которые приехали на соревнования, ранее не ходили к врачам вообще. У некоторых и вовсе впервые выявлялись анатомические образования, которые при определенном виде спорта вообще недопустимы. У себя на родине они не жаловались, а их не проверяли», – сказал Гильманов.

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