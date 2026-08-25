За пять лет на развитие сел в Татарстане направили 16,8 млрд рублей

фото: официальный портал «Единой России»

За пять лет – с 2021 по 2025 годы – общий объем финансирования по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в Татарстане составил 16,8 млрд рублей, сообщил региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Российское село» Назип Хазипов по итогам селекторного совещания.

Согласно полученной информации, из них 11,5 млрд – из федерального бюджета, 2,8 млрд – республиканского, почти 70 млн – из местных бюджетов, 2,3 млрд – внебюджетные средства.

На совещании, проведенном членом Генсовета «Единой России», председателем Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Александром Двойных, обсуждался партийный контроль реализации проектов по госпрограмме КРСТ. Двойных отметил, что при поддержке партии финансирование программы в этом году дополнительно увеличено на 12 млрд рублей, она охватит еще 3 млн селян. С регионами общалась заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина.

Также от Татарстана участие в совещании по видео-конференц-связи принял руководитель отдела инвестиционной политики и целевых программ Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Рузаль Исхаков.

«При поддержке "Единой России" в этом году финансирование программы дополнительно увеличено на 12 миллиардов рублей. В этом году госпрограмма охватит ещё 3 миллиона селян. Программа "Комплексное развитие сельских территорий" синхронизирована с народной программой "Единой России". По итогам 2025 года программа признана наиболее эффективной среди всех реализуемых в стране госпрограмм», – сообщил Двойных.

Хазипов уточнил, что за шесть лет реализации программы на сельских территориях республики ввели 35,3 тыс. кв. м жилья, благоустроили 859 общественных пространств, реализовали 12 проектов компактной жилищной застройки. В нормативное состояние привели 128,4 км дорог, 90,7 км из которых – к соцобъектам, 37,6 км – к объектам АПК.

В 39 населенных пунктах выполнены работы на 69 объектах социальной и коммунальной инфраструктуры: 17 объектов образования (12 школ, 4 детсада, молодежный центр), 11 объектов культуры, три – здравоохранения, 10 спортсооружений, проложены 151,4 км коммунальных сетей.

В текущем году общий объем финансирования КРСТ в Татарстане составил 10,6 млрд рублей, из которых 6,3 млрд – из федерального бюджета. На эти средства планируется ввести 18,5 тыс. кв. м жилья для 251 семьи, благоустроить 130 объектов в 18 районах, привести в порядок 44,4 км дорог к семи объектам.

По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» в этом году запланированы работы по 31 объекту: строительство 3 школ и 3 МФЦ, ремонт 5 школ, 5 детсадов, 2 спортзалов, 2 лицеев, дома культуры и досугового центра, прокладка 72,9 км коммунальных сетей.

Республика реализует пять долгосрочных планов развития в Арском, Буинском, Балтасинском, Кукморском, Сабинском районах. На 2027–2029 годы подана заявка на 112 инфраструктурных объектов в восьми опорных населенных пунктах с общим объемом финансирования 17 млрд рублей, из которых 9 млрд – из федерального бюджета.