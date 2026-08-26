Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью взяла паузу в карьере

Фото: usfigureskating.org

Олимпийская чемпионка, американская фигуристка Алиса Лью не выступит в предстоящем сезоне. Об этом девушка рассказала в социальных сетях.

«Дорогие болельщики! Пока другие объявляют о программах на сезон, я хочу сообщить, что в этом сезоне не буду участвовать в соревнованиях.Я всегда стремлюсь ставить перед собой новые задачи, чтобы развивать мастерство и артистизм; для меня важно, чтобы спорт отражал мой личностный рост. Я возьму паузу, чтобы переосмыслить все, отточить детали и заняться другими важными вещами. Не волнуйтесь: я обязательно вернусь, а пока буду болеть за товарищей по команде – и тех, кто рядом, и тех, кто далеко. До скорой встречи!» – написала Лью.

Алисе Лью – 21 год. Она выиграла два олимпийских золота в Милане в феврале этого года – в команде и в личном турнире.