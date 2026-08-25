«Клянусь в верности СССР»: в РТ осудили экстремистов из несуществующей страны

Они пытались создать государство в государстве с собственной армией, госорганами и своими документами. Они не принимали тот факт, что страны СССР уже не существует, и именовали себя ее гражданами, отрицая всё, что связано с Российской Федерацией. Суд признал организацию экстремистской, а их самих обвинил в участии в ней.





Председатель с генералом на подхвате – кто организовал ячейку «Граждан СССР»** в Татарстане

В Татарстане вынесли приговоры лидерам и активным участникам запрещенного объединения «Верховный Совет ТАССР»* – местной ячейки организации «Граждане СССР»**, которое признано экстремистским. а его деятельность запрещена на территории России. Двое организаторов получили условные сроки, а одну из участниц суд отправил лечиться в психбольницу. Кто такие «Граждане СССР» и чем они занимались в Татарстане?

Татарстанскую ячейку в августе 2019 года создал уроженец Азербайджанской ССР из Набережных Челнов Агали Кулиев – к слову, на данный момент ему 73 года. Себя Кулиев провозгласил «председателем президиума Верховного Совета ТАССР»*. В указе о создании «Верховного Совета ТАССР»* были прописаны основы деятельности, цель создания и формы дальнейшего функционирования.

В реальности, придуманной Кулиевым, функционировали органы исполнительной, представительной и судебной власти – такие, как «Исполнительные комитеты народных депутатов», «Советы народных депутатов», «Верховный суд ТАССР», «народные суды», «Министерство внутренних дел ТАССР/РСФСР/ТАССР», а также паспортно-визовые службы.

Члены организации отрицали распад СССР как государства, воспринимали Российскую Федерацию исключительно как коммерческую организацию, не подчинялись законам и противодействовали органам государственной власти РФ, будучи убежденными в их нелегитимности. По данным источника агентства, они понимали, что создают структуры, подменяющие законные государственные органы.

У сообщества, ностальгирующего по СССР, был даже свой собственный генерал – руководитель силового блока, который величал себя начальником главного управления пограничных войск КГБ СССР в звании генерала-лейтенанта. Участники группы, руководствуясь определенной идеологией, пытались изменить конституционный строй в России и вернуть СССР. Начали они с возрождения органов власти, правоохранительной и судебной систем «ТАССР».

«Верховный Совет ТАССР»* регулярно устраивал собрания и съезды. Новых участников они находили в интернете, в основном через популярные мессенджеры. Чтобы выйти на более взрослую аудиторию, они распространяли печатную газету «Владимирская Русь». Главной целью членов организации было заставить окружающих людей поверить в существование СССР и привлечь новых участников.

Занимались «потребительским террором»

Чтобы придать значимости своим словам, «Верховный Совет ТАССР»* формировал филиалы, в которых составлялись уведомления и письма с требованиями о переходе под юрисдикцию «органов СССР». Такими бумагами они кошмарили официальные ведомства, постоянно отправляя запросы, на которые те не могли не отвечать. – своего рода метод потребительского терроризма.

В 2023 году в распоряжении силовиков появилась заверенная копия одного из таких писем за подписью председателя «совета народных депутатов Набережных Челнов ТАССР/РСФСР/СССР»* – обычной пенсионерки. В нем она сообщала о введении Военного положения на всей территории СССР с 20 июля 2023 года и о полном завершении формировании высших государственных органов СССР в рамках международного права.

От имени экстремистской организации она требовала:

«Предоставить правоустанавливающие документы, копии актов приема-передачи имущества; произвести демонтаж оккупационных флагов Третьего Рейха фашистской Германии частной корпорации Российская Федерация – Россия и всей атрибутики Российской Освободительной Армии во всех городах и населенных пунктах СССР. Водрузить Государственный флаг СССР на все государственные здания по всей территории СССР», – гласило заявление.

Среди откровенного бреда или, как они это называли, волеизъявления «граждан СССР»** также был приказ об освобождении от должностей «оккупационных властей». Одним из главных и самых заклятых врагов пенсионеров-экстремистов была Федеральная служба судебных приставов, поскольку приставы пытались взыскать с них долги за коммунальные платежи. «Граждане СССР»** были уверены, что их платежки погашены субсидиями от государства для фирм поставщиков услуг.

Они также требовали вернуть им деньги за оплаченные ранее услуги ЖКХ в перерасчете один советский рубль на один килограмм банковского золота.

ЖКУ «Гражданам СССР»** оплатило государство

Начальник Набережночелнинского филиала «Татэнергосбыта» одним из первых столкнулся с параллельной реальностью – как стало известно «Татар-информу», еще в 2019 году к нему приходили те, кто называл себя «гражданами СССР»**. Без разрешения они проходили в любые кабинеты, скандалили и выдвигали странные требования.

«Граждане СССР»** требовали объяснить, на каком основании «Татэнергосбыт» занимается реализацией электроэнергии, которая, по их мнению, принадлежит народу СССР. А также требовали обосновать «передачу имущества СССР коммерческой частной структуре под названием Российская Федерация».

Одной из главных угроз для становления «Верховного Совета ТАССР»* во главе страны, помимо ФССП стали платежки за электроэнергию. Участники требовали возврата всех платежей, поскольку считали, что их платежи погашены субсидиями «Татэнергосбыту» от государства. Они предъявляли претензии к печатям, подписям, требовали оригиналы документов организации.

На своих собраниях «граждане СССР»* разбирали несоответствие ГОСТам СССР современных официальных документов России, удостоверений, решений судов, постановлений и других, тем самым приравнивали их к фальшивым документам, не имеющим юридической силы.

«Военный билет коммерческой организации сдаем, военный билет СССР получаем»

Время шло и лидеры организации активно вербовали новых участников, проводили совместные собрания с районами республики и соседними регионами. Так, например, по информации агентства, задокументирован съезд с участием представителей «Верховного Совета ТАССР»*, прошедший в сентябре 2023 года в оздоровительном центре «Росинка», расположенном на территории национального парка «Нижняя Кама» Тукаевского района РТ.

Туда съехались члены организации из Набережных Челнов, Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Зеленодольска, Заинска, Башкирии, Удмуртии, Перми – всего порядка 60 представителей «граждан СССР»**.

Организатором съезда был Рафайль Загидуллин, который встречал участников мероприятия, обозначал регламент выступлений, сформировал президиум съезда, объявлял докладчиков, дополнял и комментировал выступления, а также делал замечания. Он также руководил процессом принятия в Вооруженные силы СССР новых участников движения. Инструктировал «новобранцев», как отречься от Вооруженных Сил РФ, и принимал военную присягу СССР.

«Для открытия форума слово предоставляется Агали Кулиеву – председателю Президиума Верховного Совета Татарской АССР. Подойдите к трибуне – тут военный билет убираем и выдаем военный билет СССР», – говорил он.

Во время процесса «принятия присяги вооруженных сил СССР» Загидуллин объяснял, что нужно говорить:

«Перед нами он скажет, что по заблуждению принял присягу Российской Федерации. Сейчас он выйдет скажет перед народом, что он отрекается, отказывается от этой коммерческой организации – Российская федерация. Какой-то торговой компании: Лента, Мегастрой, Российская Федерация», – говорил Загидуллин.

Принимающий присягу на собрании «признавал вину», раскаивался и заявлял, что был введен в заблуждение.

«Решил сделать правильное решение, уйти от этого РФства, системы и вступить в ряды Советской армии. Вступаю в ряды вооруженных сил, принимаю присягу, торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным и бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, соблюдать конституцию СССР и советские законы. Беспрекословно выполнять все воинские уставы, приказы командиров и начальников. На добровольной основе изучать военное дело и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине», – говорил один из новобранцев.

Для секретаря «Верховного Совета ТАССР»* меры принудительного лечения

Помимо военных билетов, Рафайль Загидуллин организовал выдачу государственных номерных знаков образца СССР, водительских прав, техпаспортов, ПТС и экспертиз. Такие документы он выдавал только тем, кто состоял в организации. Загидуллин убеждал их в полной легитимности бумаг, а также в том, что владельцы документов СССР имеют иммунитет от действий сотрудников правоохранительных органов РФ.

Последняя из троих, выслушавших приговор, – 66-летняя Надежда Миннебаева. Она была помощницей Кулиева и секретарем «Верховного Совета ТАССР»*. Она уведомляла о проведении собраний, вела протокол заседаний, через мессенджеры координировала действия «органов исполнительной власти ТАССР» в Нижнекамске, Зеленодольске, Балтасях, Мензелинске и Камских Полянах.

На днях Набережночелнинский городской суда РТ признал Агали Кулиева и Рафайля Загидуллина виновными в организации деятельности экстремистской организации и участии в деятельности такой организации и назначил им по 4 года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций в течение 4 лет. Надежде Миннебаевой за участие в подобной организации суд назначил меры медицинского характера – она будет принудительно проходить лечение в психиатрической клинике.

* Общественное объединение Верховный Совет ТАССР 1 февраля 2023 года признано Верховным Судом РТ экстремистской организацией.

** Организация «Граждане СССР» внесена Министерством юстиции в список экстремистских организаций на основании решения Самарского областного суда