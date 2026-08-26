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Общество 26 августа 2026 13:00

Врач РКБ Татарстана назвал самые травмоопасные виды спорта

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Врач РКБ Татарстана назвал самые травмоопасные виды спорта
Фото: © «Татар-информ»

На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий отделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов перечислил самые травмоопасные виды спорта.

Чаще всего люди получают увечья, занимаясь:

  • футболом;
  • катанием на горных лыжах;
  • скейтбордингом;
  • фитнесом;
  • ударными видами спорта – каратэ или боксом.

Рамиль Салихов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Прежде чем заниматься тем или иным видом спорта, нужно знать состояние своего здоровья, нет ли ограничений. Занимайтесь, постепенно изменяя нагрузки. Если появилась боль в суставе, которая не проходит через 2-3 дня после тренировки, обратитесь к врачу», – сказал завотделением РКБ.

#РКБ Татарстана #спортивная травма #Здоровье #медицина #полезная информация
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