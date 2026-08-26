Врач РКБ Татарстана назвал самые травмоопасные виды спорта
На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий отделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов перечислил самые травмоопасные виды спорта.
Чаще всего люди получают увечья, занимаясь:
- футболом;
- катанием на горных лыжах;
- скейтбордингом;
- фитнесом;
- ударными видами спорта – каратэ или боксом.
«Прежде чем заниматься тем или иным видом спорта, нужно знать состояние своего здоровья, нет ли ограничений. Занимайтесь, постепенно изменяя нагрузки. Если появилась боль в суставе, которая не проходит через 2-3 дня после тренировки, обратитесь к врачу», – сказал завотделением РКБ.