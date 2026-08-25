«Бизнес может быть добрым делом»: Абдулганиев об адаптивной одежде

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев посетил казанское предприятие по пошиву адаптивной одежды для детей, подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья под брендом GT Dress, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Согласно полученной информации, основатель бренда Далия Гайнанова провела экскурсию по производству и показала новые модели. Она отметила, что это не просто удобные и красивые вещи – это решение ежедневной проблемы тысяч семей: одевать лежачего ребенка или человека с ограниченной подвижностью. Гайнанова также поделилась планами и рассказала о том, что сдерживает развитие бизнеса.

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

«Мы стараемся помочь им найти внутренние ресурсы для личного роста и повышения качества жизни», – поделилась Гайнанова.

Проект GT Dress начался 10 лет назад, когда Абдулганиев, будучи министром экономики РТ, поддержал идею «особой» одежды. При его содействии проект получил грант и помощь в сертификации продукции. Сейчас на базе предприятия формируются сообщества мам детей с ОВЗ и мужчин, вернувшихся из зоны СВО.

«Адаптивная одежда, которую создаёт Далия, решает очень личную, но такую важную проблему: она даёт детям и взрослым с особенностями здоровья возможность чувствовать себя комфортно и уверенно. Это не просто вещи – это маленькие победы каждый день», – отметил Абдулганиев.

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что социальное предпринимательство – одно из приоритетных направлений, поддерживаемых Раисом РТ Рустамом Миннихановым. В Татарстане создана система поддержки социальных предпринимателей: от грантов и субсидий до льготных кредитов и консультационной помощи.

«Мы видим реальные результаты: создаются рабочие места, формируется инклюзивная среда, общество становится человечнее. Наша задача – убрать любые административные барьеры на пути таких предпринимателей. Я всегда на стороне тех, кто соединяет доброе сердце и предпринимательскую хватку. Кто своим примером доказывает, что бизнес может быть по-настоящему добрым делом. Такие истории вдохновляют и объединяют», – подчеркнул Фарид Абдулганиев.