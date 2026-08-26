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На главную ТИ-Спорт 26 августа 2026 14:28

Галактионов рассказал, как часто общается с Борисом Ротенбергом

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Галактионов рассказал, как часто общается с Борисом Ротенбергом
Фото: fclm.ru

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как часто общается с генеральным директором клуба Борисом Ротенбергом.

– Что стоит за темой противостояния с Ротенбергом?

– Без понятия.

– Вы часто общаетесь?

– По мере надобности. У меня точно ни с кем противостояния нет. Есть футбольные понятия и правила, они на поверхности. А то, что кто-то пытается взбудоражить ситуацию, не очень хорошо, – сказал Галактионов РБ Спорт.

Московский клуб после пяти туров занимает 14-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея три очка в активе.

#фк локомотив
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