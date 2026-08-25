Жилье, работа, здоровье: Татарстанстат вновь изучит жизнь семей республики

С 10 сентября по 9 октября Татарстанстат проведет новое исследование условий жизни населения. Какие проблемы выявил предыдущий опрос, что изменилось в подходах к оценке качества жизни и зачем нужны такие исследования, «Татар-информу» рассказал заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин.





Фото: © «Татар-информ»

«Собранные сведения помогут государству разработать меры поддержки»

- Ильнур Курбангалиевич, расскажите, пожалуйста, об исследовании «Комплексное наблюдение условий жизни населения». Зачем оно проводится?

- Комплексное наблюдение условий жизни населения – выборочное обследование, которое Росстат проводит каждые два года во всех регионах России. Сотрудники Татарстанстата опрашивают семьи, чтобы собрать развернутые данные об их жизни. Исследование проводится, чтобы получить объективную картину реальных условий, в которых живут люди. Оно охватывает широкий круг вопросов: от характеристик жилья и уровня доходов до доступности образования, здравоохранения и других социальных услуг, а также общей удовлетворенности жизнью. Собранные сведения помогут государству оценить социально-экономическую ситуацию в стране и разрабатывать меры поддержки населения.

– Какие блоки вопросов охватывает исследование?

– В программу наблюдения включены несколько крупных тематических блоков. Во-первых, это жилищные условия: площадь жилья, его состояние, удобства, потребность и намерения в улучшении жилищных условий. Во-вторых, финансовое положение домохозяйства. В-третьих, доступ к ключевым услугам: здравоохранению, образованию, транспорту. Отдельно фиксируются вопросы занятости, мобильности, а также субъективная оценка благополучия и удовлетворенности разными сторонами жизни.

– Как на практике используют результаты этого масштабного исследования?

– Данные, полученные в ходе наблюдения, используются для корректировки социальных программ. Они применяются при формировании мер демографической и социальной политики, позволяют объективно оценивать их результативность, а также анализировать воздействие на демографическую обстановку в стране и благосостояние разных категорий населения. Наблюдение дает объективную картину, а на ее основе принимаются управленческие решения, и потом снова сверяются с данными, чтобы понять, работают ли меры. Это непрерывный цикл.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Улучшить жилищные условия в ближайшие два-три года планируют 10,7% домохозяйств»

– Каковы насущные потребности татарских семей?

– Потребность в улучшении жилищных условий, безусловно, стоит на первом месте. В жизни каждого человека наличие и качество жилья играют важнейшую роль. Это может быть желание увеличить площадь, необходимость проведения ремонта, переезда в более комфортный район или даже в другой регион. Результаты опроса 2024 года показали, что представители 84,3% домашних хозяйств Татарстана в целом удовлетворены жилищными условиями и не испытывают стесненности при проживании (в целом по России этот показатель составил 84,9%), а 2,4% испытывают большую стесненность.

Положительная оценка жилищных условий жителями республики во многом обусловлена активным развитием строительной отрасли. Так, в первом полугодии 2026 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья. По данному показателю республика занимает третье место в России и лидирует в ПФО. Татарстанцев в большей мере беспокоят такие проблемы, как шум от соседей (11,9%), слабая освещенность подходов к дому или в подъезде (10,1%), недостаток солнечного света (6,8%). Улучшить свои жилищные условия в ближайшие два-три года планируют 10,7% домохозяйств республики, из них более трети рассматривают вариант покупки или строительства другого жилья.

– Можно ли, опираясь на итоги опроса, определить, насколько успешно реализуются в Татарстане социальные программы по повышению качества жизни людей?

– Возьмем для примера программу «Наш двор», которая предусматривает комплексное благоустройство дворовых территорий во всех многоквартирных домах Татарстана, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ. По результатам опроса за 2024 год, оценивая состояние прилегающей к многоквартирному дому территории, жители республики отмечали, что 90% территорий оборудованы детскими площадками, из которых 38,7% в хорошем состоянии, а 7,5% – в неудовлетворительном. Также актуальный вопрос с парковочными местами – он решен у 86,4% жителей таких домов. Еще 66,1% дворов республики оборудованы спортивными площадками или сооружениями для занятия спортом детей и взрослых.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Удовлетворенность доходом отмечают 69% опрошенных в городах и 80% жителей сельской местности»

– Какие проблемы, связанные с условиями проживания, чаще всего упоминают татарстанцы?

– Подавляющее большинство опрошенных жителей (97,2%) довольны тем, что живут в своем населенном пункте или в районе. Наибольшую заинтересованность жители Татарстана выражают по поводу состояния дорог и безопасности движения (46,2%), организации работы общественного транспорта (33,5%), уровня загрязненности окружающей среды (31%), распространения алкоголизма (23,9%) и работы жилищно-коммунального хозяйства (22,4%). На улице в своем населенном пункте или районе в темное время суток совершенно безопасно чувствуют себя 26% опрошенных, 8% – небезопасно.

– В обследовании представлен обширный блок вопросов, посвященных работе и условиям труда. Что можно сказать о полученных результатах?

– Более 80% работающих татарстанцев довольны местом работы, своими обязанностями и транспортной доступностью. Удовлетворенность доходом различается в зависимости от типа местности: ее отмечают 69% опрошенных в городах и 80% жителей сельской местности. Выяснилось, что 64% респондентов работают по специальности. Среди тех людей, чья работа не связана с полученной специальностью, 37% прошли профессиональную переподготовку. При этом почти половина опрошенных полагают, что обладают достаточной квалификацией и навыками для решения более сложных профессиональных задач, чем те, которые они выполняют в настоящее время.

Что касается условий и характера труда, то лишь четверть респондентов считают свою работу полностью безопасной. Негативные аспекты трудовой деятельности отмечают отдельные группы опрошенных: 5% респондентов регулярно сталкиваются с нервным напряжением на работе, 6% – с воздействием вредных производственных факторов, еще 1% указывают на иные неудобства. К примеру, это неблагоприятные микроклиматические условия – холод, сырость. Кроме того, 13% участников опроса считают свой труд тяжелым или очень тяжелым.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Среди респондентов старше 15 лет 37% оценивают свое здоровье как удовлетворительное»

– Расскажите, пожалуйста, как участники опроса оценивают состояние своего здоровья. Какие распространенные привычки, касающиеся образа жизни, они указали?

– Состояние здоровья и вовлеченность в активный образ жизни – важные индикаторы качества жизни людей. Среди респондентов старше 15 лет 37% оценивают свое здоровье как удовлетворительное, а 60% – как хорошее или очень хорошее. В течение года за амбулаторно-поликлинической помощью обращались 35% опрошенных: доля женщин среди них составила 45%, а мужчин – 22%.

Более 60% участников опроса заявили, что способны вести активный образ жизни. Однако фактически лишь половина из них практиковали какой-либо вид активного отдыха. Так, 30% посещали абонементные занятия – плавание и фитнес, 21% занимались спортивными танцами, футболом, хоккеем и другими активностями, а 9% ходили в спортивные секции. При этом 68 % респондентов предпочитают уделять время активному отдыху несколько раз в неделю, преимущественно по выходным.

Среди основных барьеров, препятствующих физической активности, респонденты назвали нехватку времени. Такого мнения придерживаются 49% опрошенных в городах и 60% жителей в сельской местности. Кроме того, в качестве преград люди указали отсутствие желания (38% в городской и 27% в сельской местности). Еще одной проблемой для жителей села стало отсутствие поблизости подходящих мест для занятий спортом. Такой вариант указали 6% сельских респондентов, в то время как в городах эта доля составила лишь 2%.

– Чем чаще всего занимаются в свободное время жители республики?

– Согласно данным опроса, в свободное время татарстанцы отдают предпочтение разным видам досуга: рестораны, кафе и бары посещают 61% опрошенных, кинотеатры – 46%, концертные залы – 42%. Театр выбирали 27% участников исследования, а 24% ходят на спортивные мероприятия в качестве зрителей. В течение года хотя бы одно культурно-развлекательное мероприятие посещают 69% респондентов в возрасте от 15 лет и старше. Половина опрошенных совершали туристические или экскурсионные поездки. В числе главных целей – отдых, оздоровление или санаторно-курортное лечение, а также визиты к родственникам и друзьям.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очередной этап исследования пройдет с 10 сентября по 9 октября»

– Насколько данные комплексного наблюдения условий жизни населения отражают реальные потребности? Или это просто цифры, которые не учитывают специфику отдельных групп?

– Ценность исследования заключается в возможности изучить удовлетворенность качеством условий жизни различных по составу семей. К примеру, семей с детьми, одиноких родителей, пожилых людей, а также жителей различных населенных пунктов. Для каждой из этих групп проводится анализ как объективных параметров – дохода и площади жилья, так и субъективных оценок. В частности, того, насколько сами люди считают свои жизненные условия приемлемыми. Такой подход позволяет не просто фиксировать общие тенденции, но и выявлять наиболее острые проблемы, характерные для конкретных социальных групп.

– Где жители Татарстана могут самостоятельно изучить результаты исследования?

– Итоги наблюдения опубликованы на официальном сайте Росстата. Кроме того, на сайте доступны приказы, постановления, анкеты, а также правила проведения опроса.

– Ильнур Курабангалиевич, что бы вы хотели напоследок сказать татарстанцам?

– За каждой цифрой – история отдельной семьи, ее мечты и надежды на светлое будущее. Именно поэтому такие исследования имеют особую ценность. Узнать, как изменились условия жизни жителей республики за последние два года, помогут данные предстоящего комплексного наблюдения условий жизни населения. В этом году очередной этап исследования пройдет с 10 сентября по 9 октября.

Сотрудники Татарстанстата – специально подготовленные интервьюеры – опросят 1377 домашних хозяйств. Опрос охватит 28 муниципальных образований Татарстана, включая крупные города – Казань и Набережные Челны. Татарстанстат просит жителей республики принять участие в наблюдении: уделить немного времени и откровенно ответить на вопросы анкеты. Ваше участие поможет выявить реальные проблемы, с которыми вы и ваша семья сталкиваетесь в повседневной жизни.