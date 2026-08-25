В РТ обновили коммунальную и энергетическую инфраструктуры на 10,6 млрд рублей

Мероприятия по модернизации коммунальной и энергетической инфраструктуры на сумму более 10,6 млрд рублей выполнены в Татарстане за первое полугодие 2026 года, сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по тарифам.

В текущем году регулируемые ведомством организации реализуют 77 инвестиционных программ. Это на 15% больше, чем годом ранее. Общий объем финансирования составляет 29,667 млрд рублей. Средства направляются на строительство и реконструкцию инженерных сетей, обновление оборудования и создание новых объектов коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Наибольший объем работ в первом полугодии пришелся на теплоснабжение – 3,15 млрд рублей. За шесть месяцев в республике построили и модернизировали более 30 км тепловых сетей, заменили 33 единицы оборудования.

В электроэнергетике установлено свыше 54 тыс. индивидуальных приборов учета. В системах водоснабжения и водоотведения реконструировано более 5 км сетей. Также продолжается создание объектов по переработке и сортировке отходов.

С 1 сентября Госкомитет РТ по тарифам получит дополнительные полномочия по контролю за реализацией инвестиционных программ в сфере теплоснабжения. В ведомстве рассчитывают, что это позволит сопоставлять запланированные мероприятия с фактическими результатами и контролировать их выполнение.

«Каждый рубль, предусмотренный в тарифе на модернизацию инфраструктуры, должен давать конкретный результат – новые сети, современное оборудование, повышение надежности коммунальных услуг. Наша задача – обеспечить, чтобы средства действительно доходили до объектов и работали на улучшение качества услуг для жителей», – отметил заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Сапожников.

Реализация инвестиционных программ соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», предусматривающего повышение качества и доступности коммунальных услуг, снижение износа инфраструктуры и повышение ее надежности. К 2030 году Татарстану необходимо ежегодно обновлять не менее 2,5% коммунальных сетей.