Пожар в казанской многоэтажке, откуда спасли четверых человек, попал на видео

Пожар произошел в квартире на третьем этаже дома № 24 на проспекте Победы в Казани. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, спасены четыре человека. Сперва с четвертого этажа пожарные вывели женщину по установленной трехколенной лестнице. Еще двух человек спасли из квартир, расположенных выше. Были задействованы маски спасаемых.

Еще одна женщина спасена с маской спасаемого с верхних этажей, отрезанных дымом. Площадь пожара составила 12 кв. метров.