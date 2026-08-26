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Происшествия 26 августа 2026 16:05

Пожар в казанской многоэтажке, откуда спасли четверых человек, попал на видео

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Пожар в казанской многоэтажке, откуда спасли четверых человек, попал на видео

Пожар произошел в квартире на третьем этаже дома № 24 на проспекте Победы в Казани. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, спасены четыре человека. Сперва с четвертого этажа пожарные вывели женщину по установленной трехколенной лестнице. Еще двух человек спасли из квартир, расположенных выше. Были задействованы маски спасаемых.

Еще одна женщина спасена с маской спасаемого с верхних этажей, отрезанных дымом. Площадь пожара составила 12 кв. метров.

#пожар в квартире #пожар в казани #гу мчс рф по рт
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