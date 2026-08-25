Топилин: сильная экономика начинается с человека труда

Председатель комитета Госдумы по экономической политике, депутат от Татарстана Максим Топилин посетил Завод им. Горького в Зеленодольске, где встретился с трудовым коллективом. В мероприятии также участвовали первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, первый заместитель гендиректора по развитию, финансам и экономике АО «Судостроительная Корпорация "Ак Барс"» Алеся Зарипова и директор предприятия Александр Филиппов.

Топилин пообщался с работниками, строящими корабли, катера и суда различного назначения, и отметил, что на заводе трудятся тысячи высококвалифицированных специалистов, чьи компетенции невозможно сформировать за один-два года.

«Сильная экономика начинается именно с предприятия и человека, который своим трудом создает реальный продукт», – отметил Топилин.

В ходе визита депутат затронул вопросы промышленного развития страны. По его словам, перед российской промышленностью сегодня стоят задачи масштабнее, чем простое импортозамещение комплектующих.

«Нам необходимо обеспечить технологическую самостоятельность по ключевым направлениям, восстановить собственные производственные цепочки, развивать инженерные школы и создавать продукцию, которая будет конкурентоспособна на десятилетия вперед. Судостроение в этом смысле – одна из стратегических отраслей», – заявил политик.

Заключением встречи стала церемония награждения лауреатов, занесенных на Электронную доску почета. Лучшие работники получили именные свидетельства. Топилин высоко оценил этот формат общественного признания, созданный в Татарстане, и выразил мнение, что такую практику важно продолжать, ежегодно поощряя лучших сотрудников.

«Коллектив завода вносит огромный вклад в возрождение отечественного судостроения. Благодаря вашему труду зарождается российское судостроение!», – резюмировал депутат.