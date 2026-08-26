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Экономика 26 августа 2026 15:50

Минниханов обсудил промышленную безопасность с главой Ростехнадзора

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании Ростехнадзора в рамках Казанского нефтегазового форума поблагодарил службу за системный подход к обеспечению промышленной безопасности и конструктивное взаимодействие. Он отметил, что в республике эксплуатируется 8 тыс. опасных производственных объектов, 39 тыс. объектов энергетики и 589 гидротехнических сооружений.

«Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб ответственности и важности нашей работы по обеспечению промышленной безопасности», – сказал Раис.

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий рассказал о некоторых результатах в сфере. Так, например, в России ввели первый в мире риск-ориентированный подход: все опасные объекты классифицированы по классам опасности, введены 56 индикаторов риска с уровнем срабатывания 85%, все 27 госуслуг переведены в цифровой формат. Также внедрён новый инструмент – соглашения об устранении нарушений с участием прокуратуры, а по просьбе бизнеса разрешено применение неоригинальных запчастей при условии экспертизы.

Минниханов подчеркнул, что республика активно работает с предприятиями по внедрению современных систем контроля и мониторинга, обучению персонала и повышению культуры безопасности.

«Убеждён, конструктивный диалог и дальнейшее развитие партнёрства станут надёжным фундаментом для обеспечения устойчивого безопасного развития всей отрасли», – резюмировал Раис Татарстана.

#нефтегазохимический форум #промышленность рт #Раис Республики Татарстан
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