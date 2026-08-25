В Казани открылась выставка прижизненных изданий Мусы Джалиля

Фото: intertat.tatar

Выставка прижизненных изданий татарского поэта Мусы Джалиля «Мелодии горячего сердца…» открылась в его музее-квартире в Казани. Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщает «Интертат».

В выставке представлены книги из фондов Национального музея Татарстана и Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского. В фондах Национального музея хранятся 12 прижизненных изданий Джалиля, в том числе его первый сборник, переведенный на русский язык. Для экспозиции также было получено издание «Пионерская работа в деревне», которого не было в фондах музея.

«В этом году отмечается 120-летие Мусы Джалиля, и мероприятия в честь этой даты еще будут проходить. Одним из событий юбилейного года стала выставка, которую мы подготовили в музее. Она состоит из книг, изданных при жизни Джалиля. <...> Книгу "Пионерская работа в деревне", которой у нас не было, мы попросили предоставить. В результате экспозицию удалось дополнить и представить все книги, вышедшие при жизни Джалиля», – рассказала заведующая музеем-квартирой Мусы Джалиля Айгуль Сафиуллина.

Выставка будет работать до 10 сентября.

Директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов также рассказал о другой экспозиции, посвященной поэту. В начале года в рамках 120-летия Джалиля открылась передвижная выставка, которая проходит по Татарстану и впоследствии отправится в другие регионы. Ее планируют дополнить материалами о соратниках поэта.

«Она очень красивая, качественная и современная. Надеемся, что выставка продолжит работу и в последующие годы и доберется до родных мест Мусы Джалиля», – отметил Файзрахманов.

Фото: intertat.tatar

25 августа в Казань традиционно приехали дочь поэта Чулпан Джалилова, его внучка Татьяна и правнучка Елизавета. Они приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти Мусы Джалиля. Чулпан Джалилова также поделилась воспоминаниями, связанными с квартирой поэта.

Муса Джалиль ушел на фронт из этой квартиры добровольцем. Как рассказала старший научный сотрудник музея Лейсан Харасова, поэт прожил здесь менее года – с октября 1940-го по июль 1941 года.

«Эту квартиру ему предоставили, она была коммунальной, и Джалиль жил здесь вместе с соседями. Музей в квартире открыли в 1983 году. Мемориальная комната с тех пор не претерпела изменений, а комната, где жили соседи, используется как выставочный зал», – пояснила Харасова.

В 12:00 на площади 1 Мая у памятника Мусе Джалилю начались общегородской митинг и церемония возложения цветов.

25 августа 1944 года по приговору Второго имперского суда Третьего рейха 11 татарских участников антифашистского движения были казнены на гильотине. Их обвинили в пропаганде против нацистского режима и подрыве военной мощи Германии. Среди казненных были Гайнан Курмаш, Фуат Сайфульмулюков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Джалиль, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Гилманур (Салим) Бохаров.