Минниханов с рабочей поездкой посетил Арский район Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Арский район ознакомился с ходом уборочной кампании, осмотрел выставку местной продукции и обсудил с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и активом района развитие сельского хозяйства и меры поддержки села. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На встрече глава Арского района Алмаз Хисамутдинов доложил, что уборочные работы проведены на 48% площадей. Из-за дождей их пришлось временно приостановить, однако сейчас уборка продолжается в рабочем темпе. В полях задействовано 111 комбайнов, средняя урожайность составляет 38 ц/га.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров отметил активное участие Арского района в различных программах поддержки и развития сельского хозяйства.

Отдельное внимание на встрече уделили поддержке семей участников специальной военной операции и оказанию гуманитарной помощи. Минниханов отметил работу района по этим направлениям.

Кроме того, лидер республики сообщил, что в настоящее время в Татарстане идет подготовка бюджета на 2027 год, при этом власти рассчитывают сохранить действующие программы поддержки сельских территорий и агропромышленного комплекса.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После встречи с активом района Минниханов осмотрел строящийся молочный комплекс. Его строительство началось в октябре 2024 года. Проект реализуется в несколько очередей.

В рамках первой очереди уже построен кормоцентр с корпусом приготовления кормов. Кроме того, введены в эксплуатацию два коровника вместимостью по 600 голов каждый и малый доильно-молочный блок с отделением для содержания 300 дойных коров.

Вторая очередь комплекса предусматривает строительство родильно-санитарного блока на 450 голов и коровника на 550 голов крупного рогатого скота. Завершить их строительство планируется в ноябре 2026 года.

В дальнейшем проект предполагает расширение комплекса. В рамках третьей и четвертой очередей планируется возвести еще четыре коровника, каждый из которых рассчитан на 600 голов крупного рогатого скота.