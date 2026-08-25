В Тетюшском районе прошел поход с участием первых лиц республики

Активисты местного отделения «Движения Первых» в Тетюшском районе отправились в поход, к которому присоединились министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, сообщает газета «Авангард».

У костра на природе участники обсудили интересы школьников, их увлечения, отношения со сверстниками, жизненные позиции, дружбу и патриотизм. Глава района Рамис Сафиуллов, присоединившийся к встрече, отметил, что в стране, республике и районе делается все для гармоничного развития молодежи: обновляются школы, строятся спортивные площадки, работают творческие объединения, обустраивается лагерь «Чайка». Он подчеркнул, что тетюшские дети добиваются высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.

Согласно сообщению, для школьников организовали викторину, а в практической части похода они учились вязать туристические узлы, собирать и разбирать палатки. Свои мечты и желания ребята запечатали в «Капсулу времени похода», которую закопали под большими деревьями.

Завершилась встреча походным обедом, сваренным на костре.