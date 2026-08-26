news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 26 августа 2026 13:56

Жители Менделеевска помогли расписать будущие арт-объекты «Химии слова»

Читайте нас в
Телеграм

В лаборатории по созданию арт-объектов «Химия слова» в Менделеевске завершился третий очный этап – роспись будущих городских инсталляций. С 21 по 24 августа жители приходили в молодежный центр «Яшьлек», где вместе с куратором лаборатории, художницей Елизаветой Дзуцевой, вручную расписывали конструкции. Об этом сообщают «Менделеевские новости».

Участники работали по заранее разработанным эскизам и подготовленным чертежам. Сейчас готовые конструкции сохнут. Следующим этапом станет нанесение защитного лака.

К фестивалю арт-объекты установят на пяти городских площадках.

Работа лаборатории на этом не завершится. Сейчас команда проекта создает аудиолегенды для каждой инсталляции. Для них готовят тексты, которые в ближайшее время запишут вместе с артистами.

Во время фестиваля также организуют экскурсии. Их участники смогут увидеть установленные арт-объекты и послушать подготовленные для них аудиолегенды.

Проект «Химия слова: символы и смыслы» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

#арт-объекты #менделеевск
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Лада» влетела под фуру в Татарстане, водитель погиб на месте ДТП

«Лада» влетела под фуру в Татарстане, водитель погиб на месте ДТП

25 августа 2026

В Нижнекамске курьера на самокате сбил автомобиль

25 августа 2026
Новости партнеров