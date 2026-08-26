Атакованный БПЛА склад Wildberries в Тамбовской области полностью сгорел

Склад Wildberries в Котовске Тамбовской области полностью сгорел после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

«После террористической атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries… Жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и четкой работы всех служб», – написал Первышов.

Врачи оказывают помощь пострадавшим – 19-летнему парню с сотрясением мозга и 49-летней женщине с переломом пальца.

«Сегодня проведу отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries. Люди не должны остаться без работы», – отметил глава Тамбовской области.