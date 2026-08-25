Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга», на котором обсудили проекты в сфере импортозамещения и перспективы сотрудничества республики с российскими производителями. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, представители органов власти и руководители предприятий.

Гендиректор «СИБУР Инноваций» Ильназ Зарипов представил опыт «СИБУРа» по замещению импортного натурального каучука отечественными синтетическими аналогами. Разработанные компанией решения позволяют заменить 60-85% натурального каучука в составе шин без ухудшения эксплуатационных характеристик, а в отдельных элементах изделий – до 100%.

Зарипов отметил практическую значимость проекта для Татарстана с учетом того, что в республике расположены крупные шинные производства. Рустам Минниханов отметил важность данного проекта, поскольку он способствует обеспечению технологического суверенитета шинной отрасли.

Соучредитель ГК «Концентрация» Марсель Гумеров рассказал о перспективных направлениях сотрудничества с татарстанскими предприятиями. Группа специализируется на поставках лабораторных реактивов и оборудования, химического сырья для мало– и среднетоннажных производств, а также развивает собственные мощности по выпуску дефицитной химической продукции. ГК заинтересована в расширении взаимодействия с республикой. В частности, группа предлагает организовать производство фармацевтических субстанций, значительная часть которых сейчас импортируется, а также продолжить сотрудничество с предприятиями нефтегазохимического комплекса Татарстана.

Рафинат Яруллин отметил положительную репутацию компании на рынке и предложил активнее развивать ее взаимодействие с научно-образовательными учреждениями республики.

Директор «Светозар трейд» Марк Беляев представил проекты производителя климатического и специализированного оборудования. Компания выпускает оборудование для вентиляции, кондиционирования, отопления и противопожарной защиты, в том числе в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении. Продукция предприятия применяется на объектах Московского метрополитена, Казанском вертолетном и Казанском авиационном заводах.

Минниханов подчеркнул, что компетенции и накопленный опыт компании представляют интерес для проектных институтов Татарстана. Он также предложил предприятию активнее участвовать в выставках для презентации своей продукции. В частности, в Казани с 10 по 13 ноября пройдет Международная строительная неделя БРИКС и специализированная выставка.

Заместитель гендиректора «РусСилики» Ольга Торбич представила первое в России промышленное производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Для предприятий Татарстана продукция представляет интерес в нефтехимии, производстве катализаторов, полимеров, шин и другой малотоннажной химической продукции. Компания располагает собственной лабораторией и проводит совместные исследования с Казанским федеральным университетом.

Рустам Минниханов отметил, что продукция компании, ориентированная на импортозамещение, сегодня критически важна для промышленности. Он поручил предприятиям Татарстана рассмотреть возможные варианты сотрудничества с «РусСилика».