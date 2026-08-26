Более 13 тыс. самозанятых Татарстана добровольно копят на пенсию

Более 13 тысяч самозанятых в Татарстане уплачивают страховые взносы для будущей пенсии, сообщает пресс-служба ОСФР по РТ.

«Самозанятые работают в самых разных сферах – оказывают услуги в сфере красоты, занимаются репетиторством, фотографией, дизайном, ремонтом, перевозками, производством и продажей продукции собственного изготовления. Для них участие в программе особенно важно, поскольку добровольная уплата страховых взносов позволяет формировать страховой стаж и пенсионные коэффициенты для будущей пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Сумму взноса каждый самозанятый определяет для себя индивидуально. В этом году минимальный порог – 71 525 рублей, что обеспечивает один год стажа и 1,09 пенсионного коэффициента. Максимальный взнос установлен на уровне 572 204 рублей – за него начисляется один год стажа и 8,72 коэффициента.

Средства разрешается перечислять ежемесячно или разово, но не позднее 31 декабря. Начисления Отделение СФР по Татарстану проводит автоматически.

«Самозанятые могут самостоятельно позаботиться о своей будущей пенсии. Добровольное страхование позволяет им получать страховой стаж и пенсионные коэффициенты – так же, как и при обычной работе по найму. Мы автоматически учитываем все взносы на лицевых счетах и помогаем гражданам сделать правильный выбор», – отметил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

Чтобы подключиться к программе, нужно подать заявление в приложении «Мой налог», на госуслугах или в клиентской службе ОСФР по РТ.

Для выхода на страховую пенсию по старости в 2026 году нужны возраст 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, стаж от 15 лет и минимум 30 ИПК. Если этих показателей нет, гражданину будет назначена социальная пенсия – на пять лет позже обычного пенсионного возраста, отметили в пресс-службе.