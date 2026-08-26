Более 860 студентов Татарстана работали вожатыми летом 2026 года

Летом 2026 года в педагогических студенческих отрядах Татарстана работали более 860 молодых людей. Они помогли организовать отдых более 14,8 тыс. детей в 31 лагере Татарстана, Крыма и Краснодарского края, сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

Работа в детских оздоровительных лагерях остается не только традиционной летней практикой для студентов педагогических специальностей, но и одним из самых популярных направлений Российских студенческих отрядов.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев рассказал, что ежегодно в педагогических отрядах РСО по всей стране работают десятки тысяч студентов. В сезоне 2026 года в них задействованы более 60 тыс. молодых людей. Они закрывают около 80% общей потребности российских детских лагерей в вожатых.

По словам Ислаева, участники студотрядов проходят серьезную профессиональную подготовку, после которой становятся наставниками для детей и отвечают за создание безопасной и развивающей среды. Он подчеркнул, что такая работа связана с большой ответственностью и остается одной из важнейших задач студенческих отрядов на протяжении многих лет.

Студенты из Татарстана работали в детских лагерях вожатыми, педагогами-организаторами, инструкторами по плаванию и физической культуре, медиаспециалистами и диджеями. Профессиональную подготовку прошли все участники, в том числе студенты профильных специальностей. По ее итогам они получили свидетельства государственного образца.

Всего к летнему сезону подготовили более 1,1 тыс. молодых людей. Их привлекали не только к работе во время летней кампании: часть студентов выезжала на весенние смены, а осенью они будут работать в лагерях во время школьных каникул.

Десять представителей Татарстана работали в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» в Форосе в Крыму. После приостановки детского отдыха на полуострове до 1 сентября детей и сопровождающих из крымских лагерей оперативно перевезли в поселок Сукко Краснодарского края. В этот период вожатые из Татарстана уделяли особое внимание безопасности и комфорту детей.

Еще 28 студентов представляют Татарстан в Краснодарском крае. Они работают в детском оздоровительном лагере «Нива» и участвуют во Всероссийском проекте «Дельфин.RU».

В 2026 году в детских лагерях впервые появились рабочие места для подростков. Шесть несовершеннолетних стали помощниками вожатых, еще 67 подростков заняли сервисные должности.

Всего на сервисных и других позициях в лагерях работали 160 молодых людей. Они трудились кухонными работниками, горничными, конюхами, врачами и медсестрами.

Работу студенческих отрядов Татарстана координирует Министерство по делам молодежи республики в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».