Запущен проект, помогающий детям не поддаться влиянию вербовщиков в террористы

В ответ на действия преступников, пытающихся вовлечь российских детей в террористическую деятельность, создан информационный проект «Выход 31». Его название – отсылка к статье 31 Уголовного Кодекса РФ «Добровольный отказ от преступления». Согласно ей, человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца.

На сайте проекта представлены простые и четкие инструкции о том, что делать, если кто-то угрожает, уговаривает или склоняет к сбору информации, поджогам, терактам или любой другой диверсионной деятельности, сообщает АНО «Нацприоритеты».

На сайт проекта можно перейти по ссылке.

Источник видео: АНО «Нацприоритеты»