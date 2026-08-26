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Общество 26 августа 2026 14:59

Запущен проект, помогающий детям не поддаться влиянию вербовщиков в террористы

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В ответ на действия преступников, пытающихся вовлечь российских детей в террористическую деятельность, создан информационный проект «Выход 31». Его название – отсылка к статье 31 Уголовного Кодекса РФ «Добровольный отказ от преступления». Согласно ей, человек не подлежит уголовной ответственности за преступление, если он добровольно и окончательно отказался от доведения этого преступления до конца.

На сайте проекта представлены простые и четкие инструкции о том, что делать, если кто-то угрожает, уговаривает или склоняет к сбору информации, поджогам, терактам или любой другой диверсионной деятельности, сообщает АНО «Нацприоритеты».

На сайт проекта можно перейти по ссылке.

Источник видео: АНО «Нацприоритеты»

#профилактика терроризма и экстремизма #борьба с терроризмом #противодействие терроризму
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