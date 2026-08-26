Больше шансов у молодых с хорошей моторикой: кого возьмут в «Сталинские соколы»

Как заменить службу по призыву службой по контракту и получать по несколько сотен тысяч рублей в месяц? Как отбирают и кого возьмут на обучение и службу в «Сталинские соколы»? Как стать высокооплачиваемым оператором беспилотника и в каких еще специалистах нуждаются Войска беспилотных систем? Об этом говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».





«Обучение в Войсках беспилотных систем занимает два месяца, еще на месяц военнослужащему полагается отпуск»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сталинские соколы» получают в месяц до 600 тысяч рублей

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник пункта отбора на службу по контракту в Казани Андрей Козлов напомнил, что сумма, которую получает заключивший контракт в Татарстане, равна 2,5 миллиона рублей от республики и 400 тысячам рублей от Министерства обороны РФ. Итого на руки военнослужащий получает 2,9 миллиона рублей.

Если призывник из Татарстана убыл на срочную службу в часть, то и там он может подписать контракт и получить все льготы и выплаты. Его служба так же продлится год, только вместо военнослужащего срочной службы он будет военнослужащим по контракту.

«С 1 июня мы внесли коррективы – тем, кто заключил контракт на срочной службе и получил ранее только 400 тысяч рублей, была произведена компенсация. То есть у них общая сумма выплаты также составила до 2,5 миллиона рублей от республики», – рассказал Андрей Козлов.

Начальник пункта отбора привел сравнение, которое заставляет задуматься о преимуществах службы по контракту: если в месяц у солдата срочной службы зарплата составляет около 2 тысяч рублей, то у контрактника выплаты исчисляются миллионами рублей.

«Военнослужащие по призыву заменили службу контрактной. Получив при этом единовременную выплату, они будут получать от 200 тысяч рублей в месяц», – дополнил Андрей Козлов.

Сегодня в Татарстане идет активный набор в бригаду «Варяг» – это особое подразделение, которое работает по большей части с ударными беспилотниками дальнего действия – с «Геранями».

«Это существенная разница при одном и том же сроке службы. Особо стоит отметить появление уникального для республики направления. Помимо набора в научно-исследовательский центр «Рубикон» открыт набор в 50-ю бригаду Войск беспилотных систем, в тактическое подразделение ‘’Сталинские соколы’’. Денежное довольствие военнослужащего в ‘’Сталинских соколах’’, помимо единовременной выплаты, составляет от 600 тысяч рублей в месяц», – рассказал координатор по набору в Войска беспилотных систем в Татарстане Олег Сергеев.

Координатор по набору в Войска беспилотных систем в Татарстане Олег Сергеев Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как проходит обучение в Войсках беспилотных систем?

Обучение в Войсках беспилотных систем занимает два месяца, еще на месяц военнослужащему полагается отпуск. Суммарно из 12 месяцев спецконтракта служить он будет только девять. Как рассказал Олег Сергеев, на территории Татарстана подготовлен полигон, где новобранцы проходят многоступенчатую подготовку. Процесс построен так, чтобы выявить склонности каждого: из человека сначала готовят инженера, сборщика и только потом – пилота.

«За этот период человек успевает показать навыки сборщика "Герани", навыки инженера по настройке различных тонких систем. Только после успешной сдачи этих этапов он допускается к обучению пилотированию», – подчеркнул он.

Для оценки тактического мышления используются игровые симуляторы, напоминающие анимированную шахматную доску. Кандидатам предстоит управлять виртуальными перехватчиками, продумывать высоты, учитывать метеоусловия и пытаться захватить штаб условного противника. Именно по совокупности этих факторов определяется, подойдет ли кандидат на оператора дронов или останется на инженерной должности. Критерии отбора в подразделение жесткие.

«Это очень серьезная проверка по всем службам безопасности, реестрам МВД и ФСБ. Обязательно человек должен быть психологически стабилен. Работа ответственная, особенно в части пилотирования», – отметил Олег Сергеев.

При этом строгого требования к наличию технического образования у кандидата нет – ценятся молодой возраст и хорошая моторика.

«У молодых военнослужащих совсем другие когнитивные связи. Находясь в полете и понимая, что через 10 секунд будет столкновение или сзади летит перехватчик, они куда быстрее соображают, какой маневр сделать», – объяснил Олег Сергеев.

Начальник пункта отбора на службу по контракту в Казани Андрей Козлов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Для медиков существуют спецконтракты с ограничением срока службы

Андрей Козлов рассказал, что теперь в Татарстане действует годовой спецконтракт для медиков. По контракту на особых условиях, как и в Войсках беспилотных систем, теперь могут служить врачи и средний медицинский персонал – фельдшеры и медсестры.

«Для медицинских работников условия такие же, как для Войск беспилотных систем. Это спецконтракт на один год с возможностью продления. Служба строго по специализации, только в медицинских частях. Из требований к кандидатам только профильное образование – высшее или среднее специальное, никаких медицинских курсов», – уточнил Андрей Козлов.

Есть ограничение по возрасту: мужчин берут с 18 до 65 лет, женщин с соответствующим образованием – до 45 лет. Кандидатов будут дополнительно проверять через системы МВД – у человека, поступающего на службу в подобное подразделение, не должно быть проблем с законом.

В Африканский корпус набор продолжается в прежнем режиме. Возрастной ценз – до 45 лет, обязательна углубленная проверка службы безопасности и здоровья, так как служба проходит в специфических климатических условиях. Подготовка проходит на территории России, далее – командировки на Африканский континент сроком до шести месяцев с выполнением боевых задач.

«Татар-информ» рассказывал о том, что представляет собой Африканский корпус Министерства обороны РФ, какие задачи он выполняет и что ждет новобранцев.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.