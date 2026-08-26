«Мы медленно проигрываем»: почему в Киеве заговорили о поражении Украины

Вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова снова кипят страсти – он признался, что страна проигрывает России в конфликте. Почему Федоров так считает и как на его высказывания отреагировали в России – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров

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«Мы постепенно и медленно проигрываем»

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров не унимается и продолжает выступать с громкими и скандальными заявлениями. На этот раз информационное поле всколыхнуло его признание в поражении страны, прозвучавшее 25 августа в интервью агентству Reuters.

«Я думаю, что сейчас наступил переломный момент, который определит нашу дальнейшую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – заявил в интервью Федоров.

По его мнению, украинское государство не использует значительную часть имеющегося потенциала, а глубоко укоренившиеся коррупционные связи, кумовство и отсутствие политической независимости государственных институтов серьезно ограничивают возможности страны.

Федоров также рассказал, что после прихода в Министерство обороны якобы обнаружил руководителей отдельных департаментов, которые, по его словам, были назначены по требованию украинских оборонных компаний и лоббировали их интересы.

Кроме того, Федоров заявил о кризисе управления в стране и выступил за проведение выборов. По его словам, люди не могут бесконечно жить в государстве, где они не понимают, почему принимаются те или иные решения, одни реформы продвигаются вперед, а другие блокируются.

Отдельно бывший министр обороны Украины отметил серьезные проблемы с бюджетом, возникшие из-за безответственной финансовой политики. Перенос части расходов, запланированных на вторую половину 2026 года, на более ранний период привел к дефициту бюджета Министерства обороны примерно в $27 млрд. Источников для его покрытия у Украины пока нет.

Ранее Владимир Зеленский признал, что дефицит украинского бюджета на финансирование ВСУ составляет $27 млрд. Он потребовал от Европы уже сейчас предоставить часть средств из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть нехватку денег на оборонные расходы. «Европейцы, дайте денег» – вот и вся стратегия лидера киевского режима. Стоит Европе перестать подбрасывать финансовое топливо в украинскую экономику, как страна тут же окажется на грани банкротства.

«Европейцы, дайте денег» – вот и вся стратегия лидера киевского режима Фото: © Стрингер / РИА Новости

Вор кричит: «Держите вора!»

Напомним, Федоров покинул пост министра обороны 14 июля из-за конфликта с главой киевского режима. После этого Владимир Зеленский назначил министром обороны Украины Евгения Хмару.

Возможно, откровения Федорова о поражении своей страны связаны с его преследованием со стороны Зеленского. Бывшего министра вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады по расследованию коррупции. Оно состоится 31 августа, однако какие именно вопросы планируется обсудить, не уточняется.

Сам Федоров, обвиняющий действующий киевский режим в коррупции, также далеко не безупречен. В украинских СМИ появилась информация о его тесных связях с бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом и людьми, близкими к одиозному американскому финансисту Джорджу Соросу. Поэтому в случае с Федоровым могут прозвучать обвинения не только в коррупции, но даже в государственной измене.

Откровения бывшего главкома ВСУ

Примечательно, что о тяжелом положении Украины на поле боя заговорил и бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. На общей встрече украинских послов в Киеве 5 августа он заявил, что Киев исчерпал ресурс тактических и технологических новшеств на поле боя, тогда как Россия сумела выработать противодействие практически всем примененным Украиной вооружениям и военным доктринам.

«В 2026 году Украина применила все виды вооружений, кроме разве что «Томагавков», ядерного оружия, авианосцев и F-35, которые находятся на вооружении НАТО, а также доктрины их применения. Ресурс исчерпан. Российская Федерация на все это нашла противодействие», – отметил Залужный.

Кроме того, Залужный заявил, что НАТО может потребоваться около 12 лет для перехода к новым стандартам и достижения уровня, сопоставимого хотя бы с половиной нынешних возможностей России. Тем самым он фактически констатировал, что Североатлантический альянс совершенно не готов к возможному конфликту с Россией. Возможно, это заявление Залужного должно хотя бы немного остудить антироссийскую истерию лидеров военного блока.

Украина в нынешнем виде несостоявшегося государства существовать не должна Фото: © Станислав Красильников / РИА Новости

«Карфаген должен быть разрушен»

Поток признаний бывших украинских высокопоставленных чиновников и военных неудивителен. Реальное положение дел в российско-украинском конфликте становится все труднее отрицать.

«Реальность берет верх, ложные нарративы рушатся, и начинается поиск виновных в неудачах», – написал спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так он прокомментировал слова Федорова о том, что Украина постепенно проигрывает России.

Ранее, 22 августа, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на XXIII съезде партии примерно так же охарактеризовал печальное положение дел на Украине.

«В этой самой стране (Украине. – Ред.), которую принято теперь называть „страна 404“, уже исчезла половина населения и 20% случайно оказавшихся у них территорий», – сказал Медведев.

Действительно, Украина может сколько угодно говорить о своих «успехах» на линии боевого соприкосновения или бесстыдно хвастаться террористическими атаками на гражданскую инфраструктуру в глубине России и ее прифронтовых регионах. Однако реальность – вещь упрямая, и ее крайне трудно замазать пропагандистскими лозунгами киевской администрации.

Правда всегда выйдет наружу, как ее ни скрывай: после такой демографической, экономической и политической катастрофы Украина уже не сможет восстановиться как полноценное государство. На языке политологов ее вполне можно назвать failed state – несостоявшимся государством. Страна не способна существовать без внешнего финансирования со стороны Запада, утратила и продолжает терять территории, лишилась более половины населения и значительной части промышленного потенциала.

Украина, по сути, живет в режиме внешнего управления, а деятельностью государства фактически руководят иностранные лица. Во главе этого несостоявшегося государства стоит нелегитимный авторитарный правитель со всеми признаками распада личности.

Carthago delenda est – «Карфаген должен быть разрушен», как говорили в Древнем Риме. Украина в нынешнем виде несостоявшегося государства существовать не должна. Вместо нее должна быть учреждена новая страна – с собственным суверенитетом и адекватным руководством, свободным от антироссийского угара.