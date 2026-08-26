Выставка ТНФ: компании Ирана, станки Белоруссии и история нефти Татарстана

Татарстанский нефтегазохимический форум и международная отраслевая выставка стартовали сегодня в Казани. В этом году участие в мероприятии принимают около 200 компаний из регионов России и зарубежных стран. На чем сделали акцент форума в этом году и чем удивляла гостей экспозиция – в материале «Татар-информа».





«Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи»

Сегодня в Казани начался традиционный Татарстанский нефтегазохимический форум. Старт ему дали Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, министр нефти и экологии Бахрейна Мухаммед бен Мубарак бен Даина и другие представители отрасли из России и зарубежных стран. Вместе они повернули символический вентиль, открыв мероприятие.

Приветствуя собравшихся гостей и участников выставки, Минниханов заявил, что Татарстанский нефтегазохимический форум заслуженно стал одной из крупнейших отраслевых площадок страны.

Он подчеркнул, что для Татарстана форум имеет особое значение, так как нефтегазохимический сектор – это одна из базовых отраслей экономики республики и важное направление для технологического развития.

«Сегодня перед отраслью стоят масштабные задачи по обеспечению технологического лидерства, развитию отечественных технологий и оборудования, повышению эффективности производства, созданию новых продуктов с высокой добавленной стоимостью и подготовке квалифицированных кадров. Именно эти направления во многом определяют деловую повестку нынешнего форума», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана также поблагодарил иностранные делегации, в частности из Белоруссии, Бахрейна, Азербайджана, Саудовской Аравии и других стран, за интерес, проявленный к форуму.

Вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Белоруссия была и остается надежным партнером

В свою очередь вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич подчеркнул, что площадка форума сама по себе уникальна и притягивает большое количество участников.

«Это площадка для обмена опытом, демонстрации своих новых достижений, разработок. Каждый год постоянно традиционно появляются новые IT-разработки, которые направлены на повышение эффективности работы организаций, предприятий, задействованных в этой отрасли», – заявил он.

Каранкевич добавил, что форум дает возможность обмена мнениями, встречи экспертов научного сообщества, представителей крупнейших компаний и органов власти для обсуждения не только актуальных вопросов, но и стратегического развития нефтегазохимических комплексов России и Белоруссии.

«Для Татарстана Республика Беларусь была и остается надежным партнером, отношения с которым строятся на основе глубокого доверия и глубокого уважения», – сказал вице-премьер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

24 региона России и четыре зарубежные страны

Вместе с форумом открылась Международная специализированная выставка «Казань: нефть, газ, химия», на обход которой отправился Раис Татарстана сразу после церемонии открытия форума.

«Специализированная выставка объединила около 200 ведущих отраслевых компаний. Это компании из 24 регионов России и четырех зарубежных стран», – отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что главная задача форума – не только обозначить ключевые вопросы развития нефтегазохимического комплекса, но и обеспечить переход от их обсуждения к практической реализации.

«Важно, чтобы представленные здесь технологии и разработки находили применение на предприятиях, деловые контакты переросли в новые проекты, а выработанные решения служили дальнейшему развитию отрасли», – заявил Минниханов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Производитель взрывозащитного оборудования намерен открыть завод в Казани

Первыми свою продукцию и достижения презентовали крупные отраслевые компании Татарстана: «Татнефть», предприятия СИБУРа в Татарстане и «ТАИФ». Представители компаний рассказали о достигнутых за последние годы результатах и поделились планами по дальнейшему развитию.

Среди прозвучавших проектов Минниханова особо привлек Центр научных исследований и масштабирования технологий СИБУРа, который по планам компании на 25% ускорит разработку технологий.

Далее последовали крупные производители из регионов России. Одной из таких стал «Горэлтех» – компания специализирующаяся на производстве взрывозащищенного оборудования. Руководство фирмы поделилось с Миннихановым планами открыть в ближайшем будущем производство в Казани, на что получило одобрение от Раиса РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Иран заинтересован в обмене опытом с компаниями Татарстана

Не обошли вниманием и международную повестку – во время обхода Минниханов осмотрел стенд иранских компаний и два стенда компаний из Белоруссии.

Иран в экспозиции был представлен двумя крупными холдингами нефтедобычи и нефтепереработки. По словам руководителей обоих холдингов, главная их цель – обмен опытом с передовыми компаниями Татарстана, а также поиск либо инвесторов, либо инвестпредложений для совместных проектов.

Несмотря на наличие всего двух стендов, очень широко свою продукцию представила Белоруссия. Среди презентованной продукции особо ярко выделялись станки с ЧПУ, трубы для нефтедобывающей промышленности, химическое волокно, полимеры и композиты, а также автомобильные шины.

В целом же продукцию на выставке представили крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании, производители технологического и лабораторного оборудования, а также различные производства, начиная от рабочей одежды и заканчивая крупными промышленными двигателями.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

История добычи первой нефти в Татарстане

Отдельной частью выставки стала экспозиция «Хроники подвига: личный архив нефтяника». Ее подготовили «Татнефть», Национальный музей Татарстана, а также музеи нефти в Лениногорске и Шугурове. Через судьбу собирательного образа рядового нефтяника авторы показали становление отрасли – от первых поисковых работ до создания «Татнефти».

Посетителям представили архивные документы, карты, оборудование и личные вещи нефтяников-первопроходцев. В экспозиции также воссоздали полевую землянку геологоразведчиков. Отдельные разделы посвятили получению первой промышленной нефти возле Шугурово в 1943 году, открытию девонской нефти под Бавлами в 1946-м и началу освоения Ромашкинского месторождения в 1948 году.

Завершала экспозицию история первых руководителей объединения «Татнефть» – Александра Шмарева и Валентина Шашина. На выставке воссоздали фрагмент кабинета руководителя нефтяной промышленности, дополнив его личными вещами, фотографиями и документами из фондов Национального музея Татарстана.