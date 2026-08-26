В Нижнекамске 892 жителя вошли в Электронную доску почета Татарстана

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Фестиваль труда и доблести, на котором чествовали лучших работников города и района, прошел в Нижнекамске. В Электронную доску почета Татарстана вошли 892 жителя Нижнекамского района, 21 из них вручили награды на фестивале, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ.

В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения «Единой России», мэр Нижнекамска Радмир Беляев, депутаты Госдумы Олег Морозов и Айдар Метшин, глава Татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, депутат Госсовета РТ Геннадий Глушков, депутаты местного уровня, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, секретари первичных отделений, активисты партии и жители города.

Фестиваль прошел в преддверии 60-летия Нижнекамска. Особое внимание на мероприятии уделили жителям города и его первостроителям.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Радмир Беляев напомнил, что еще шесть десятилетий назад на месте Нижнекамска было чистое поле. По его словам, благодаря самоотверженному труду ветеранов и первостроителей, а сегодня — работе жителей города в Нижнекамске появились благоустроенные дворы, широкие проспекты и комфортные общественные пространства. Мэр поблагодарил нижнекамцев за совместную работу на благо города.

Отдельно Беляев поблагодарил участников специальной военной операции и работников промышленного сектора.

По его словам, на «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР), «Татнефть-ТАНЕКО», «КАМА TYRES», ТАИФ-НК и предприятия энергетической отрасли приходится 82% всей отгрузки Нижнекамского района.

За последние пять лет общий объем инвестиций этих компаний превысил 600 млрд рублей. Беляев отметил, что даже в нынешних условиях предприятия продолжают реализацию крупных строительных проектов.

Мэр также обратил внимание на развитие малого и среднего бизнеса. Сейчас в Нижнекамском районе работают семь промышленных площадок, инвесторы которых получают поддержку государства, республики и муниципалитета.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

С 2015 года по федеральной программе «Комфортная среда» в Нижнекамском районе создали и обновили 27 общественных пространств. На эти цели направили 1,7 млрд рублей. В 2026 году работы продолжаются в парке «Сююмбике» и сквере «Соенеч». Масштабное обновление также предстоит парку «Нефтехимиков».

За шесть лет реализации программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана и партией, в Нижнекамском районе благоустроили 401 двор. Общая стоимость работ составила 4,4 млрд рублей.

В 2026 году планируется привести в порядок еще 55 дворов. В их число входят восемь территорий в районе, в том числе в Шереметьевке и Камских Полянах.

Еще одним крупным направлением стало обновление тепловых сетей. В этом году на эти работы направят 3,7 млрд рублей. За три года в Нижнекамске планируют заменить почти 122,5 км сетей — это расстояние сопоставимо с протяженностью пути до Чистополя.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Капитальным ремонтом уже охвачено 80% жилого фонда. Одновременно в Нижнекамске обновляются школы и детские сады, а также создаются новые пространства для детей и молодежи.

В начале августа после капитального ремонта открылся Дом первых. К завершению подходят работы в молодежном центре «Фиджитал СИБУР». После масштабного ремонта 1 сентября откроется гимназия №1 имени Мусы Джалиля.

Кроме того, 15 августа совместно с компанией СИБУР началось строительство новой школы в 15-м микрорайоне. При поддержке компании «Татнефть» в лицее №38 «Вектор» появилась современная лаборатория.

Депутат Госдумы Олег Морозов отметил, что важно не только помнить о крупных стройках, подвигах героев и передовиках производства, но и показывать современникам соответствующий пример. По его мнению, уважение к труду и воинскому долгу вновь становится одним из главных ориентиров. Морозов назвал воинскую и трудовую доблесть взаимосвязанными ценностями, которые сыграли важную роль в истории страны.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Депутат Госдумы Айдар Метшин подчеркнул, что уважение к человеку труда и признание его заслуг объединяют Татарстан. По его словам, реакция лауреатов Электронной доски почета на получение свидетельств показывает значимость такого общественного признания.

Геннадий Глушков назвал доблесть высшей добродетелью, которая объединяет мужество, стойкость, самоотверженность и готовность преодолевать препятствия ради высокой цели или помощи другим людям.

Во время фестиваля также чествовали нижнекамцев, которые на протяжении многих лет добросовестно и профессионально выполняют свою работу. Электронная доска почета была учреждена в Татарстане по решению Раиса республики Рустама Минниханова. В нее вошли 892 жителя Нижнекамского района.

На фестивале награды вручили 21 жителю города. Среди них — начальник отдела департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска Светлана Алексеева, медсестра ЦРБ Лилия Асадуллина, преподаватель спортивной школы №8 Сергей Бочкарев и другие.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

На площадке фестиваля также работали тематические выставки. Жители и гости Нижнекамска смогли посетить фотовыставку «Человек и труд», посвященную людям, которые своей ежедневной работой вносят вклад в развитие города.

Свои работы представили и ученики художественной школы. Их выставку рисунков посвятили различным профессиям и людям труда.

Отдельная площадка была посвящена волонтерскому движению «Добрые сердца». Его участники рассказали и показали, какую помощь оказывают участникам специальной военной операции. Волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут носки, готовят сухие пайки, делают браслеты выживания и другие необходимые вещи.