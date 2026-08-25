Праздничный Майдан в Челнах посетили более 80 тыс. человек

Праздничные мероприятия, посвященные 400-летию Набережных Челнов, продолжаются. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр города Наиль Магдеев, поблагодарив жителей и гостей Автограда за участие в главном юбилейном празднике 21 августа.

Праздничный Майдан посетили более 80 тыс. человек. Магдеев отметил активность челнинцев и гостей города, а также поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий.

Отдельные слова благодарности мэр адресовал выступающим, коллективу ПАО «КАМАЗ», руководству Татарстана и страны. По словам Магдеева, высокую оценку празднику дал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Праздник закончился и на этом все? Нет. Юбилейные даты не завершились. Финал – 31 декабря 2026 года», – подчеркнул мэр.

Он также поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку Набережных Челнов – полумиллионного города.