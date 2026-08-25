Магдеев: «Под все пожелания и хотелки нужны деньги! У нас лишних денег нет»

Челнинские налогоплательщики задолжали бюджету Татарстана 1,2 млрд рублей, из них 193 млн – городскому. При этом с начала года сумму недоимки удалось сократить на 267 млн рублей. Мэр Наиль Магдеев сегодня на аппаратном совещании потребовал усилить работу с должниками. Он подчеркнул, что деньги нужны для ремонта школ и детсадов и строительства дорог





За первое полугодие 2026 года налогоплательщики Набережных Челнов перечислили в бюджеты всех уровней 49 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

Растут доходы города и его жителей

За первое полугодие 2026 года налогоплательщики Набережных Челнов перечислили в бюджеты всех уровней 49 млрд рублей – на 7 млрд больше, чем за тот же период прошлого года.

Основная часть поступлений – 27 млрд рублей – направлена в федеральный бюджет. Еще 17 млрд получил бюджет Татарстана, 4,7 млрд рублей – городская казна. Доходы местного бюджета за год выросли на 378 млн рублей.

Главным источником его пополнения остается НДФЛ. За шесть месяцев в бюджет Челнов поступило 3,6 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Это на 437 млн рублей, или на 14%, больше прошлогоднего показателя. Положительная динамика связана в том числе с ростом зарплат и легализацией занятости.

При этом десять жителей Набережных Челнов задекларировали по итогам 2025 года доходы более 1 млрд рублей каждый. Среди них пять руководителей организаций и четыре индивидуальных предпринимателя. Еще один челнинец получил миллиардный доход от операций с ценными бумагами.

Диана Сагетдинова: «Некоторые налогоплательщики по-прежнему несвоевременно платят налоги. Эта проблема остается актуальной» Фото: пресс-служба Набережных Челнов

Налоговая добивается погашения долгов через аресты имущества и профилактические беседы

К началу июля налоговые долги предприятий и жителей Набережных Челнов достигли 1,2 млрд рублей. Однако с начала года задолженность удалось сократить на 267 млн рублей, или на 18%. Почти две трети неплатежей приходится на налог на прибыль организаций и НДФЛ.

Из общей суммы 193 млн рублей налогоплательщики задолжали непосредственно городскому бюджету. За полгода этот показатель снизился на 47 млн рублей, или на 19%.

«Некоторые налогоплательщики по-прежнему несвоевременно платят налоги. Эта проблема остается актуальной», – отметила начальник городской инспекции ФНС Диана Сагетдинова на аппаратном совещании.

Для возврата средств налоговая инспекция использует разные меры – от списания денег и блокировки счетов до взыскания долгов за счет имущества. За шесть месяцев совместно с прокуратурой было арестовано имущество неплательщиков на 177 млн рублей. В результате в бюджет вернули 109 млн рублей.

Как можно погасить крупную задолженность разбирают на специальных комиссиях. За полгода городская инспекция провела 13 заседаний, на которых рассмотрела долги на 4,4 млрд рублей. После этого налогоплательщики погасили 1,9 млрд рублей.

Еще 87 заседаний прошли совместно с исполкомом Набережных Челнов. На них пригласили более 1 тыс. должников, которые не заплатили 3,8 млрд рублей налогов. В итоге заслушали 723 налогоплательщика с общей задолженностью 3,4 млрд рублей, из которой удалось взыскать 871 млн.

ФНС назвала компании с наибольшим числом сотрудников-должников

Сотрудники 12 организаций Набережных Челнов задолжали по налогам 6,7 млн рублей.

Больше всего должников оказалось среди сотрудников КАМАЗа – 325 человек задолжали 2,4 млн рублей. При этом за год количество работников предприятия с налоговыми долгами сократилось втрое.

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В ФГУП «Охрана» Росгвардии 46 сотрудников должны бюджету 844 тыс. рублей, в «Хайер Индастри Рус» – 106 человек на 652 тыс. рублей, в «Ар Си Эр» – 27 сотрудников на 595 тыс. рублей. В список также вошли городская больница №5 и МУП «Городской транспорт».

«Прошу руководителей предприятий провести соответствующую работу с ними», – призвала начальник городской инспекции ФНС Диана Сагетдинова.

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Налоговая служба также назвала предприятия – пример ответственного отношения к налогам. В их числе – ТК «Феникс», «Танар», «Лифт-деталь», «Медива+» и другие. Всего в список «передовиков» вошли 14 организаций.

43 тысячи челнинцев задолжали налоги

В целом долги по налогам и другим обязательным платежам числятся за 43 тыс. жителей Набережных Челнов. С начала года задолженность по имущественным налогам сократилась на 67 млн рублей, однако по-прежнему остается значительной – 131 млн.

Сагетдинова напомнила, что с ноября 2025 года налоговая служба может списывать задолженность со счета гражданина, если тот не погасил ее после получения требования. Операции по счету при этом могут приостановить.

Еще одно направление работы инспекции – легализация доходов от сдачи жилья. Особое внимание налоговиков привлекли владельцы большого числа квартир. Так, одному из горожан принадлежат 30 квартир, другому – 16, третьему – 12.

В результате 104 собственника задекларировали в общей сложности 46 млн рублей дохода от аренды и уплатили 5,3 млн рублей налогов.

Наиль Магдеев призвал усилить работу по взысканию налоговой задолженности в городской бюджет Фото: пресс-служба Набережных Челнов

«Под все пожелания и хотелки нужны деньги»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал усилить работу по взысканию налоговой задолженности в городской бюджет. По его словам, несвоевременная уплата налогов напрямую влияет на возможность города выполнять социальные обязательства и реализовывать муниципальные программы.

«Это не просто “не уплатил налог, ну и ладно, как-нибудь уплачу”… Вот так “как-нибудь” не бывает! Финансовые ресурсы на выполнение тех или иных муниципальных программ, будь то ремонт детского сада, школы, строительство дороги или тротуара, нужны здесь и сейчас, а не потом, когда “как-нибудь уплачу налог”», – подчеркнул Магдеев.

Речь идет в том числе о ремонте детских садов и школ, благоустройстве дорог, тротуаров и проездов.

«Под все пожелания и хотелки нужны деньги! У нас лишних денег нет», – сказал мэр.

«Кто-то уплачивает налоги, а кто-то в ус не дует»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев потребовал усилить работу с налоговыми должниками. До конца года муниципальная комиссия, исполком и профильные заместители должны совместно с налоговой инспекцией обеспечить поступление средств в бюджет. К неплательщикам, подчеркнул он, необходимо применять все предусмотренные законом меры, включая принудительное взыскание.

«Недоимки быть не должно по налогам! Как мы будем выполнять все наши обязательства перед полумиллионным городом? Кто-то уплачивает налоги, а кто-то в ус не дует», – заявил глава города.

Отдельно Магдеев остановился на НДФЛ. По его словам, если предприятие выплачивает сотрудникам зарплату, то обязано одновременно и в полном объеме перечислять налог в бюджет.

Жесткая риторика челнинского мэра во многом повторяет позицию Раиса Татарстана Рустама Минниханова. На совещаниях финансовых, казначейских и налоговых органов он из раза в раз возвращается к теме долгов по НДФЛ, критикует руководство муниципалитетов, где растет недоимка, и требует выяснять причины каждого такого случая.