Минниханов осмотрел обновленные социальные объекты в Высокой Горе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил несколько обновленных социальных объектов в Высокогорском районе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В Общественно-административном центре на первом этаже размещаются отдел ЗАГС и Центр внешкольной работы «Тулпар». На втором находятся Совет и Исполнительный комитет Красносельского сельского поселения, отдел культуры и отдел государственного надзора в сфере животноводства. Третий этаж занимают Комиссия по делам несовершеннолетних, сектор опеки и попечительства и зал заседаний.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также Минниханов осмотрел Центральный дом культуры после ремонта. Здесь работают 15 клубных формирований, большинство из которых ориентированы на молодежь. Их участниками являются более 200 человек.

В доме культуры представлены театральное, хореографическое, вокальное и декоративно-прикладное направления, а также спортивные секции.