Родион Карпов: Десятки новых проектов рождаются ежегодно благодаря ФРП

За последние три года благодаря хорошей работе Фонда развития промышленности (ФРП) стало гораздо больше новых проектов в промышленности. Об этом заявил первый замминистра промышленности и торговли Татарстана Родион Карпов в рамках круглого стола на татарстанском нефтегазохимическом форуме.

«Проектов стало намного больше. Десятки каждый год рождаются, организуются новые производства, закупается соответствующее оборудование и благодаря этому генерируются налоги», – отметил Карпов.

По его словам, фонд помогает представителям бизнеса решить главную проблему, мешающую модернизации производств, – отсутствие финансов.

«Когда называешь цифры – 3% годовых, плюс банковские гарантии на сумму до 200 млн рублей и свыше 200 млн – до 1-2 млрд, то хочется сказать, что дешевле сейчас, наверное, только даром. Да и даром сейчас таких денег уже не найти», – добавил замминистра.