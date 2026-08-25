Минниханов встретился с министром энергетики ОАЭ в Казанском Кремле

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейлем Мухаммедом Аль-Мазруи в Казанском Кремле. Гость прибыл в Казань для участия в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил руководство ОАЭ за внимание к республике и содействие в налаживании партнерских связей.

«В условиях сложной геополитической ситуации, когда регионам приходится сталкиваться с множеством вызовов, наше сотрудничество приобретает особую актуальность и имеет важное значение для развития и устойчивого развития наших стран», – сказал Раис республики.

Он подчеркнул, что Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. В Дубае работает представительство Татарстана, из Казани в города ОАЭ налажено прямое авиасообщение. Республика ценит возможность обмена опытом в сфере исламского банкинга, индустрии халяль и мусульманского образования.

Минниханов отметил значительный рост товарооборота между Татарстаном и ОАЭ в первом квартале этого года. Республика готова поставлять в Эмираты автомобили, вертолеты, суда, нефтехимическую продукцию, минеральные удобрения, газотурбинное и холодильное оборудование.

Татарстан является одним из ведущих промышленных регионов России. Здесь производятся полимеры, синтетические каучуки, грузовые автомобили и шины. В прошлом году добыто 34,5 млн тонн нефти, 72% сырья перерабатывается на собственных мощностях.

Минниханов предложил активнее развивать связи в энергетике, нефтехимии, промышленной и гражданской электронике, микроэлектронике, а также в подготовке кадров для этих отраслей.

«Развитию нашего сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами способствуют дружеские отношения между Президентами наших стран», – сказал Раис республики.

Сухейль Мухаммед Аль-Мазруи поблагодарил за гостеприимство и передал приветствие от Президента ОАЭ.

«Поздравляем с 80-летием начала нефтедобычи в республике. Татарстан располагает богатым опытом и передовыми технологическими решениями в данной отрасли. Благодарим за приглашение принять участие в нефтегазохимическом форуме. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и наращивании взаимного товарооборота», – сказал министр.