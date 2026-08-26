У стадиона «Рубин» в Казани построили Центр развития футбола

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

Строительство Центра развития футбола завершилось на территории стадиона «Рубин» в Казани. Объект возвели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

Центр должен способствовать популяризации футбола в Татарстане и дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры Казани.

24 августа 2026 года Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала заключение о соответствии проектной документации для этапа 2.2 строительства Центра развития футбола — универсального спортивного комплекса.

Здание имеет переменную этажность — от двух до четырех этажей. Его общая площадь составляет 9 962,2 кв. метра. Комплекс предназначен для полноценной спортивной подготовки, проживания и реабилитации команды мастеров.

Строительство Центра развития футбола проходило в несколько этапов. В мае и сентябре 2025 года Госстройнадзор Татарстана выдал заключения о соответствии проектной документации для первого этапа и этапа 2.1. В их рамках на территории центра построили футбольный манеж и спортивную базу.

Застройщиком Центра развития футбола выступает МАУ «Футбольный клуб „Рубин“». Техническим заказчиком является ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», генеральным подрядчиком — ООО «Фортэкс». Генеральный проектировщик объекта — ГУП РТ «Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма „Татинвестгражданпроект“».

Ранее в День физкультурника Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал республику одним из самых спортивных регионов России. Он отметил, что сегодня в каждом городе и районе Татарстана создан комплекс современной спортивной инфраструктуры, который включает универсальный спортивный зал, бассейн, лыжную базу и стадион. Кроме того, к 2029 году все районы республики планируют обеспечить крытыми ледовыми аренами.