Спрос на дизельные автомобили в Татарстане за месяц вырос на 25%

Интерес к дизельным автомобилям с пробегом заметно вырос в Татарстане в июле. По сравнению с июнем спрос на такие машины увеличился на 25%, а их средняя стоимость достигла 3,65 млн рублей. Эксперты «Авто.ру» изучили, какие модели привлекают больше всего потенциальных покупателей и как распределяется предложение в этом сегменте.

На протяжении 2026 года доля дизельных машин составляет около 12% от общего количества объявлений о продаже автомобилей с пробегом. При этом автопарк Татарстана оказался моложе среднего по стране. Если в целом по России средний возраст дизельных автомобилей с пробегом немного превышает 12 лет, то в республике он составляет девять лет.

Почти половина дизельных автомобилей, представленных на вторичном рынке Татарстана, приходится на немецкие марки – их доля достигает 47,5%. На втором месте со значительным отставанием находятся японские производители с 16,5%, на третьем – корейские с 14%.

Больше всего интереса покупателей среди дизельных автомобилей с пробегом привлекают BMW 5-series, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg.

Среди автомобилей возрастом от трех до пяти лет корейские производители заняли три позиции из пяти наиболее востребованных. При этом лидерами остаются модели немецкой BMW. В пятерку самых популярных вошли BMW X5, BMW 5-series, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival и Hyundai Palisade.

Китайские марки заметно представлены только в сегменте новых дизельных автомобилей. Среди официально представленных на российском рынке производителей весь объем предложения новых машин с дизельными двигателями приходится именно на китайские бренды.

Самой востребованной моделью в этом сегменте стал Haval H5. Его средняя стоимость в июле составила 3,79 млн рублей. Далее следуют две модели Foton Tunland: V9 со средней ценой 5,45 млн рублей и G9 стоимостью 3,97 млн рублей.

В пятерку наиболее востребованных новых дизельных автомобилей также вошли Haval H9 со средней стоимостью 4,9 млн рублей и пикап JAC T9 за 3,79 млн рублей.