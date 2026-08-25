Труженице тыла и вдове участника войны Нине Ивановой из Казани – 100 лет

Труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Нина Иванова из Казани сегодня отмечает столетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Нина Алексеевна родилась 25 августа 1926 года в Чистополе в семье рабочих. Когда началась война, она окончила семь классов и стала работать на Чистопольском часовом заводе регулировщицей. В 1951 году приехала в Казань в гости к тете и познакомилась со своим будущим мужем – участником Великой Отечественной войны Вячеславом Ивановым. В 1952 году у них родился сын Валерий. В 1953 году Нина Алексеевна устроилась на завод «Электроприбор», где проработала до выхода на пенсию», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас Нина Алексеевна живет в Московском районе Казани. За ней ухаживает внук Александр.