Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова выступит на «Пастернаковских чтениях»

Актриса Нелли Уварова, известная по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», выступит на международном литературно-театральном фестивале «Пастернаковские чтения» в Менделеевске. Фестиваль пройдет 12 и 13 сентября и в этом году станет четвертым в истории.

В первый день фестиваля на сцене ДК имени Гассара Уварова сыграет в спектакле «Три» режиссера Екатерины Половцевой. Постановка создана по пьесе современного драматурга Наталии Мошиной «Розовое платье с зеленым пояском» – своеобразному спин-оффу чеховских «Трех сестер».

Жанр спектакля авторы определяют как «диалоги века». Премьера постановки состоялась в январе 2026 года в усадьбе Голицыных XVIII века – именно там, где по сюжету пьесы жили чеховские сестры.

Темой нынешних «Пастернаковских чтений» станет «анатомия чувства» – фестиваль предложит взглянуть на то, как с чувствами человека работают классические и современные авторы.

Уварова также присоединилась к поэтическому челленджу #пастернаковскиечтения2026, прочитав стихотворение Игоря Северянина «Поэзия странностей жизни».

«Каждый фестиваль для Менделеевска – это новый рост культурного уровня и ценное обращение к нашим корням и истории, в которой в нашем городе жили многие выдающиеся личности, в том числе Нобелевский лауреат Борис Пастернак. Важно, чтобы нынешние поколения горожан и наших гостей знали и гордились особым культурным кодом этого места», – отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

В прошлые годы гостями фестиваля становились народные артисты России Эммануил Виторган и Андрей Соколов, заслуженные артисты России Дмитрий Дюжев и Нина Шацкая, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные артисты. В 2025 году «Пастернаковские чтения» посетили около 8 тыс. зрителей.