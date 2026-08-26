Девять человек погибли из-за удара ВСУ по автобусу в ЛНР

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу, выполнявшему рейс Лисичанск – Стаханов в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, в автобусе находились 15 пассажиров.

«В результате чудовищной атаки восемь человек погибли на месте. Двадцатилетнюю девушку экстренно доставили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. Ее мама получила ранения. Также пострадала 18-летняя девушка, она госпитализирована», – написал Пасечник в МАКС, выразив соболезнования родным и близким погибших и пожелав раненым скорейшего выздоровления.