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Экономика 25 августа 2026 11:13

Дебиторку обанкротившегося субподрядчика М-12 выставили на продажу

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В рамках банкротства ООО «БСЛ Инжиниринг», работавшего на строительстве трассы М-12 в Татарстане, на торги выставили право требования к другим компаниям. Совокупная сумма трех лотов составляет около 8,1 млн рублей. Это следует из данных «Картотека.ру».

В частности, продается дебиторская задолженность «БСЛ Инжиниринга» к ООО «ГОСТ» на 1,51 млн рублей, а также два требования к ООО «Стройметалл» — на 3,06 млн и 3,5 млн рублей. Дебиторка выставлена на продажу совместно с другим имуществом компании. Прием заявок на торги сейчас идет.

«БСЛ Инжиниринг» был субподрядчиком строительства участка М-12 от северной границы Больших Кайбиц до пересечения с трассой Казань — Буинск — Ульяновск. Компанию признали банкротом, после чего ее имущество начали реализовывать в рамках конкурсного производства.

#банкротство #банкрот #Уголовное дело #М-12
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