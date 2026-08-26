В Челнах развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах на Майдане на один день развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Челнинцам и гостям города рассказали об условиях службы, показали экипировку военнослужащих и дали возможность попробовать управлять беспилотником на специальном симуляторе.

Одним из участников мобильного пункта стал военнослужащий с позывным Кальян из Санкт-Петербурга. До заключения контракта он почти 12 лет работал в правоохранительных органах. В июле этого года мужчина подписал контракт с Минобороны России. По его словам, на решение повлияли желание защищать Родину и поддержать друзей, которые находятся на передовой.

«Родные поддержали. Понимая, какая обстановка в России сейчас происходит, считаю, что это правильный шаг любого мужчины, молодого человека – защищать Родину», – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Он также отметил, что после заключения контракта получил полный комплект новой формы – летней, повседневной и зимней.

Еще один военнослужащий приехал в Челны из Москвы. До службы он работал начальником участка в строительной организации. Мужчина рассказал, что с начала специальной военной операции решил последовать примеру своего родственника.

Его дед в годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, воевал под Сталинградом, дошел до Варшавы и был тяжело ранен уже после 9 мая 1945 года.

«В 2022 году, когда началась война, я не смог усидеть дома и с самого начала СВО ушел на службу по контракту», – рассказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В мобильном пункте посетителям также показывали современную экипировку военнослужащего, в том числе бронежилет, шлем и разгрузочную систему, а также содержимое аптечки.

«Сюда закладываются медикаменты, которые могут понадобиться военнослужащему при эвакуации. В аптечке есть дополнительный комплект бинтов, бинты для ожогов, обезболивающее, индивидуальный набор для перевязки и тактические ножницы», – объяснил представитель пункта.

Отдельной частью программы стала площадка с симулятором управления квадрокоптером. Посетители могли попробовать свои силы в пилотировании беспилотника под руководством представителей воинских частей беспилотных систем.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев рассказал, что минимальный срок контракта составляет один год. Военнослужащие, поступающие в войска беспилотных систем, проходят обучение от полутора до трех месяцев.

«Весь период прохождения службы проходит у него в войсках беспилотных систем без перевода в другие рода войск. Перевод возможен только по его согласию», – отметил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

По словам Горячева, после года службы военнослужащий может принять решение о дальнейшем продлении контракта или увольнении.

Мобильный пункт отбора работает в разных городах и районах Татарстана. Как правило, в каждом населенном пункте специалисты проводят один день, рассказывая о порядке поступления на военную службу по контракту, социальных гарантиях и выплатах.

Заключить контракт с Минобороны России также можно в военных комиссариатах Набережных Челнов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой