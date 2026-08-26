В Челнах развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
В Набережных Челнах на Майдане на один день развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Челнинцам и гостям города рассказали об условиях службы, показали экипировку военнослужащих и дали возможность попробовать управлять беспилотником на специальном симуляторе.
Одним из участников мобильного пункта стал военнослужащий с позывным Кальян из Санкт-Петербурга. До заключения контракта он почти 12 лет работал в правоохранительных органах. В июле этого года мужчина подписал контракт с Минобороны России. По его словам, на решение повлияли желание защищать Родину и поддержать друзей, которые находятся на передовой.
«Родные поддержали. Понимая, какая обстановка в России сейчас происходит, считаю, что это правильный шаг любого мужчины, молодого человека – защищать Родину», – рассказал военнослужащий.
Он также отметил, что после заключения контракта получил полный комплект новой формы – летней, повседневной и зимней.
Еще один военнослужащий приехал в Челны из Москвы. До службы он работал начальником участка в строительной организации. Мужчина рассказал, что с начала специальной военной операции решил последовать примеру своего родственника.
Его дед в годы Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, воевал под Сталинградом, дошел до Варшавы и был тяжело ранен уже после 9 мая 1945 года.
«В 2022 году, когда началась война, я не смог усидеть дома и с самого начала СВО ушел на службу по контракту», – рассказал он.
В мобильном пункте посетителям также показывали современную экипировку военнослужащего, в том числе бронежилет, шлем и разгрузочную систему, а также содержимое аптечки.
«Сюда закладываются медикаменты, которые могут понадобиться военнослужащему при эвакуации. В аптечке есть дополнительный комплект бинтов, бинты для ожогов, обезболивающее, индивидуальный набор для перевязки и тактические ножницы», – объяснил представитель пункта.
Отдельной частью программы стала площадка с симулятором управления квадрокоптером. Посетители могли попробовать свои силы в пилотировании беспилотника под руководством представителей воинских частей беспилотных систем.
Офицер пункта отбора на военную службу по контракту Егор Горячев рассказал, что минимальный срок контракта составляет один год. Военнослужащие, поступающие в войска беспилотных систем, проходят обучение от полутора до трех месяцев.
«Весь период прохождения службы проходит у него в войсках беспилотных систем без перевода в другие рода войск. Перевод возможен только по его согласию», – отметил он.
По словам Горячева, после года службы военнослужащий может принять решение о дальнейшем продлении контракта или увольнении.
Мобильный пункт отбора работает в разных городах и районах Татарстана. Как правило, в каждом населенном пункте специалисты проводят один день, рассказывая о порядке поступления на военную службу по контракту, социальных гарантиях и выплатах.
Заключить контракт с Минобороны России также можно в военных комиссариатах Набережных Челнов.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.