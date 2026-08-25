Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Высокогорском районе

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом уборочных работ в Высокогорском районе. Также он встретился с руководителями сельхозпредприятий, инвесторами, главами сельских поселений и активом района, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Глава района Равиль Хисамутдинов сообщил, что уборочная кампания завершена примерно наполовину. Озимые культуры уже убраны полностью. В работах задействованы 43 комбайна. Параллельно в районе продолжается заготовка кормов.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, на сегодняшний день в республике обмолочено около 60% посевных площадей и собрано 2,5 млн тонн зерна.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Высокогорский район расположен в северной части республики, что обусловливает особенности проведения сельскохозяйственных работ. При этом уборочная кампания здесь идет в рабочем темпе.

Минниханов поручил усилить работу по увеличению поголовья скота. Кроме того, с учетом роста населения он отметил необходимость создания промышленных площадок и новых рабочих мест, чтобы жители района могли трудиться на месте, не выезжая в Казань.