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Экономика 25 августа 2026 09:13

В РТ на 60% увеличилось количество ипотек с использованием кредитных средств

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В РТ на 60% увеличилось количество ипотек с использованием кредитных средств
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 21,6 тыс. заявлений о государственной регистрации ипотеки при взаимодействии с кредитными организациями поступило в Росреестр Татарстана за семь месяцев 2026 года. Это на 58,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в ведомстве.

С января по июль 2025 года в Управление Росреестра по Татарстану поступило 13,6 тыс. таких заявлений.

Большинство обращений жители республики подают в электронном виде. За семь месяцев текущего года онлайн поступило более 20,2 тыс. заявлений – около 94% от общего числа.

В Росреестре также напомнили, что с сентября 2021 года электронные заявления на регистрацию ипотеки при отсутствии замечаний обрабатываются в течение суток.

«При поступлении заявлений в электронном виде и отсутствии замечаний регистрация ипотеки проводится за один рабочий день. Также хочу напомнить, что федеральный проект "Ипотека за 24 часа" успешно реализуется в Татарстане на протяжении пяти лет. За это время возможность зарегистрировать ипотечную сделку всего за сутки стала для жителей нашего региона обычным и привычным явлением. Благодаря внедрению цифровых технологий наши граждане могут получать государственные услуги в сфере недвижимости в максимально сжатые сроки и в комфортных условиях. За время действия проекта его возможностями воспользовалось более 160 тысяч татарстанцев», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

#Ипотека #Управление Росреестра по РТ
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