«Реальная конкуренция»: Эксперты РТ обсудили доклад о выборах 2026 года

В Республике Татарстан состоялось обсуждение доклада Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «ЕДГ–2026: итоги регистрации и выход в финал кампании». Эксперты отметили заметный рост качества подготовки партий к избирательной кампании по сравнению с 2021 годом.

Председатель исполкома Татарстанского отделения Ассоциации юристов России, председатель Комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам Тимур Какохо отметил, что качество подготовки партий заметно выросло.

«Если пять лет назад этап регистрации в Государственную Думу не прошли почти 10% выдвинувшихся кандидатов, а отказы в регистрации получили около 8%, то в нынешней кампании не зарегистрированы чуть более 5% выдвинувшихся, а отказы составили менее одного процента. Применительно к выборам законодательных органов субъектов РФ динамика ещё более показательна: в 2021 году было зарегистрировано 86% выдвинутых списков, в 2026-м – уже 96%», – сказал Какохо.

По его словам, основные причины выбытия из кампаний в 2026 году – непредставление документов в установленные сроки и юридически значимые ошибки – носят процедурный, а не политический характер.

«Иными словами, барьер для участия в выборах снизился не за счёт ослабления требований к документам, а за счёт того, что партии научились эти требования соблюдать», – подчеркнул он.

Какохо добавил, что для Татарстана, где одновременно проходят выборы в Госдуму по шести одномандатным округам, допвыборы в Госсовет и муниципальные выборы в 40 районах, высокое качество документальной подготовки – практическая необходимость.

«Чем меньше процедурных споров на старте кампании, тем устойчивее правовой фундамент всей избирательной кампании и тем выше доверие граждан к её итогам», – заключил он.

Юрист-эксперт в области избирательного права, член Комиссии Общественной палаты РТ Рафаэль Фахрутдинов отметил, что Татарстан не входит в число регионов, где избирается глава субъекта, однако вопрос о реальной конкуренции на выборах высших должностных лиц остается актуальным.

«Одним из ключевых выводов об итогах регистрации на ЕДГ-2026 является то, что уровень конкуренции на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации не только сохранился, но и вырос по сравнению с предыдущим избирательным циклом. В восьми регионах, где проводятся прямые выборы глав, зарегистрировано 39 кандидатов от восьми политических партий – тогда как на аналогичных выборах пять лет назад в тех же регионах из 43 выдвинувшихся было зарегистрировано лишь 35. Примечательно, что в трёх регионах – Республике Мордовия, Брянской и Тверской областях – число кандидатов увеличилось и ни в одном из восьми субъектов не уменьшилось. Это опровергает распространённый тезис о том, что конкуренция на губернаторских выборах носит декоративный характер», – сказал Фахрутдинов.

Он добавил, что в 39 регионах в кампании участвуют представители всех 11 партий – в среднем более шести партий на регион. В 18 регионах – семь и более, максимум – 10 партий в Карелии.

«Показательно, что парламентские партии – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" – представлены во всех 39 регионах проведения выборов законодательных органов, а "Новые люди" – в 37 из 39. Это означает реальную многопартийную конкуренцию, а не формальное присутствие. Для избирателей Татарстана, привыкших к насыщенной электоральной повестке, подобная конфигурация участников на федеральных выборах означает содержательный выбор между политическими программами, а не между фамилиями в бюллетене», – заявил Фахрутдинов.

Член Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Алексей Киселев отметил, что доклад уделяет внимание выборам в административных центрах, где замещается 320 депутатских мандатов в десяти городах. В кампании участвуют 10 партий, средний уровень конкуренции – более пяти кандидатов на мандат.

«Сравнение с 2021 годом здесь особенно наглядно. Пять лет назад из 50 заверенных партийных списков отказы в регистрации получили шесть – то есть 12%. В 2026 году из 46 заверенных списков отказан лишь один, что составляет немногим более 2%. По одномандатным округам в 2021 году было зарегистрировано 736 кандидатов из 899 выдвинутых (81,8%), тогда как в 2026-м – 888 из 951 (93,4%). Десятипроцентный рост регистрируемости кандидатов за пятилетний период – весомый аргумент в пользу того, что муниципальная политика в России становится более профессиональной и конкурентной», – сказал Киселев.

В Татарстане, по его словам, на муниципальных довыборах в 40 районах зарегистрирован 501 кандидат.

«Это говорит о том, что интерес к участию в местном самоуправлении сохраняется и воспроизводится вне зависимости от федерального электорального цикла», – заключил Киселев.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам. К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».