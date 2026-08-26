В Татарстане набирают операторов и инженеров дронов в бригаду «Варяг»

В Татарстане идет активный набор на службу по контракту в 50-ю отдельную бригаду Войск беспилотных систем «Варяг», в составе которой работает подразделение «Сталинские соколы». Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил координатор по набору в Войска беспилотных систем в Татарстане Олег Сергеев.

«Сейчас в Татарстане идет набор в 50-ю бригаду Войск беспилотных систем для управления дронами дальнего действия – "Геранями". В составе этой бригады у нас трудится подразделение "Сталинских соколов". Денежное довольствие военнослужащего в "Сталинских соколах", помимо единовременной выплаты, от 600 тысяч рублей в месяц. Обучение в Войсках беспилотных систем занимает два месяца, еще на месяц военнослужащему полагается отпуск. Суммарно из 12 месяцев спецконтракта служить он будет только девять», – рассказал Олег Сергеев.

Порядка 10 миллионов рублей в год получает техник в 50-й бригаде Войск беспилотных систем, поскольку месячное довольствие техника составляет 600 тысяч рублей, инженера – 650 тысяч рублей, пилота – 750 тысяч рублей, штурмана – 900 тысяч рублей, а командира расчета – один миллион рублей.

Военнослужащий получит статус ветерана боевых действий, для него предусмотрены льготы, кредитные каникулы, возможность списания долгов до 10 млн рублей, военная ипотека, квота на обучения для детей и многое другое.

На территории Татарстана подготовлен полигон, где новобранцы проходят многоступенчатую подготовку. Процесс построен так, чтобы выявить склонности каждого. Из человека сначала готовят инженера, сборщика и только потом – оператора.

«За этот период человек успевает показать навыки сборщика "Герани", навыки инженера по настройке различных тонких систем. Только после успешной сдачи этих этапов он допускается к обучению пилотированию», – добавил Олег Сергеев.

Для оценки тактического мышления используются игровые симуляторы, напоминающие анимированную шахматную доску. Кандидатам предстоит управлять виртуальными перехватчиками, продумывать высоты, учитывать метеоусловия и пытаться захватить штаб условного противника. Именно по совокупности этих факторов определяется, пойдет ли человек в операторы дронов или останется на инженерной должности.

Напомним, в Татарстане до 2,9 млн рублей увеличили выплаты тем, кто заключает контракт с Министерством обороны РФ, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.