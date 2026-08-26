В России в 2026 году откроют еще 120 молодежных лабораторий

В России по итогам очередного конкурса выбрали 97 новых молодежных лабораторий, которые получат финансирование на проведение научных исследований. До конца года планируется отобрать еще 23. Таким образом, в 2026 году на базе университетов и научных организаций страны должны начать работу еще 120 молодежных лабораторий, сообщает пресс-служба Правительства России.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что Президент РФ Владимир Путин регулярно обращает внимание на необходимость поддержки молодых ученых. Одним из инструментов для раскрытия потенциала исследователей стало создание молодежных лабораторий по национальному проекту «Молодежь и дети».

Сейчас в 971 такой лаборатории работают более 9 тыс. исследователей. Среди них свыше 6 тыс. молодых ученых в возрасте до 39 лет. В 2026 году планируется открыть не менее 120 новых лабораторий, 97 из которых уже прошли отбор.

Проект призван создать условия для постоянной поддержки и развития научно-исследовательской деятельности молодежи. Его реализация должна способствовать повышению конкурентоспособности российской науки и укреплению научного потенциала страны.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что молодежные лаборатории позволяют талантливым студентам и аспирантам заниматься серьезными научными исследованиями непосредственно в университетах.

По его словам, программа также востребована среди высокотехнологичных компаний. Ученые разрабатывают решения и продукты, которые впоследствии внедряются в производство. Партнерами программы стали в том числе «Ростсельмаш», «Криотрейд инжиниринг», «Росатом», АО «Решетнев» и АО «Щелково Агрохим».

Фальков добавил, что опыт работы в молодежных лабораториях создает основу для дальнейшей карьеры исследователей в научных институтах и технологических компаниях.

Направления работы молодежных лабораторий соответствуют задачам национальных проектов технологического лидерства. Исследования ведутся в области новых материалов и химии, технологического обеспечения продовольственной безопасности, промышленного обеспечения транспортной мобильности, новых технологий сбережения здоровья, биоэкономики и новых энергетических технологий.

Больше всего молодежных лабораторий создано в научных организациях и университетах Центрального, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Лидером по их количеству стала Москва, где работают 226 молодежных лабораторий. В Новосибирской области создано 86 лабораторий, в Санкт-Петербурге – 68, в Томской области – 43, в Свердловской области – 42.