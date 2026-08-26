«Сибур» и «Татнефть» не сворачивают инвестиции, несмотря на сложности – Алиханов

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Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов встретился с президентом Владимиром Путиным и доложил об основных показателях промышленности. За последние пять лет обрабатывающая промышленность выросла почти на четверть, а в прошлом году промпроизводство прибавило 3,6%, сообщается на официальном сайте Президента России.

Согласно полученной информации, объем инвестиций вырос с 3 трлн рублей в 2021 году до 7,3 трлн в 2025-м, ввод новых мощностей увеличился более чем на 80%. При этом министр отметил затухание спроса по отдельным секторам и предложил распространить национальный режим в госзакупках не только на товары, но и на работы и услуги.

Также Алиханов сообщил, что по нацпроекту «Новые материалы и химия» в прошлом году поддержано проектов на 110 млрд рублей. Созданы 12 отраслевых центров инженерных разработок, до конца года откроют еще три, по шести проведут отбор для создания в 2027 году.

«Объясню почему. Эта отрасль, с одной стороны, крайне капиталоёмкая, с другой стороны, там есть очень сильные национальные чемпионы – и "Сибур", и "Татнефть", и ряд других компаний, которые, несмотря на все сложности, продолжают свой инвестиционный цикл. Мы его поддерживаем через наши инструменты, через кластерную инвестплатформу. В общем, все планы, которые у нас были, они все продолжают реализовываться», – сказал Алиханов.

По словам министра, среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности в прошлом году выросла почти на 14% и приблизилась к 100 тыс. рублей. Фонд развития промышленности профинансировал более 2,2 тыс. проектов на сумму почти 850 млрд рублей, включая создание поездов для высокоскоростной магистрали. Алиханов уточнил, что работа идет по плану – в 2028 году начнется серийная поставка.

По специальным инвесконтрактам привлечено более 2 трлн рублей инвестиций. Алиханов предложил новый вид СПИК для потребителей – на примере центров обработки данных: инвестор получает льготы при условии приобретения российского оборудования. Путин поддержал инициативу.

По промышленной ипотеке за три года поддержано более 1,1 тыс. проектов, введено 5 млн кв. м новых площадей. Особое внимание уделяется станкостроению: в России созданы специализированные клепальные автоматы, доступные ранее только трем странам. Расширяются линейки промышленных роботов, государство субсидирует до 50% их стоимости.